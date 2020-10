Procon de Barra Mansa realiza levantamento sobre o preço da cesta básica

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 16:51 horas

Barra Mansa –

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Barra Mansa (Procon) realizou nesta quarta e quinta-feira (7 e 8) uma pesquisa de preços envolvendo itens que constam na cesta básica. Ao todo, o levantamento estuda o custo de 34 itens, como café, óleo, arroz, leite e outros. Seguindo o padrão das pesquisas anteriores, a análise levou em conta os preços encontrados em seis mercados na região central da cidade.

A diferença de valor constatada entre o estabelecimento com os menores preços e o que teve os mais elevados foi de R$40,32. O levantamento atual, se comparado com o do mês passado, teve uma variação de 1,82% em representação ao aumento dos preços.

A gerente do órgão, Natália Sousa, ressaltou a importância de se atentar às promoções diárias que os mercados realizam, além de ressaltar que o Procon sempre se disponibiliza para lidar com as queixas do consumidor. “Caso o consumidor encontre alguma irregularidade nos estabelecimentos, pedimos para que entre em contato com o Procon, para informar o ocorrido e fazer uma denúncia”, afirmou.

O contato com o Procon pode ser feito presencialmente, pelo link www.facebook.com/proconbm ou através do seguinte número (24) 2106-3461.