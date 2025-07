Procon de Barra Mansa suspende atendimento nos dias 23 a 25 de julho

Barra Mansa – O Procon de Barra Mansa informou que não realizará atendimentos ao público nos dias 23, 24 e 25 de julho. A suspensão temporária ocorre porque a equipe do órgão estará envolvida na organização da primeira edição do Feirão Limpa Nome no município, que acontecerá na Nova UBM.

O evento tem como objetivo principal facilitar a renegociação de dívidas entre consumidores e empresas, promovendo a recuperação do crédito e o combate ao superendividamento. No total, 18 empresas da região participarão da ação, oferecendo condições especiais para quem deseja regularizar sua situação financeira.

O Feirão Limpa Nome é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), realizada em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa, Cejusc, Procon, Sicomércio, Aciap-BM, OAB-BM e Nova UBM.

A previsão é de que o atendimento normal ao público no Procon seja retomado na segunda-feira, dia 28 de julho. Enquanto isso, os consumidores poderão buscar apoio diretamente no local do Feirão, onde também haverá orientação jurídica e atendimento especializado.

O Procon de Barra Mansa funciona normalmente no pátio da Prefeitura, no Centro, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 2106-3420 e 2106-3461.