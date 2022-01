Procon divulga preço médio da lista de material escolar em Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 19:57 horas

Pesquisa foi realizada no dia 24 de janeiro nas principais papelarias da cidade e indicou valor aproximado de R$158,83

Barra Mansa – O Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) da Prefeitura de Barra Mansa realizou nesta segunda-feira, dia 24, a pesquisa de material escolar em 2022. O levantamento foi feito em quatro papelarias e mostra que, se o consumidor pesquisar, ele consegue economizar cerca de R$41,91 na compra. O preço mais caro ficou em R$181,69 e o mais barato em R$139,78. A média entre os quatro estabelecimentos é de R$158,83.

Vinte itens básicos foram pesquisados e os pais e responsáveis que percorrerem o comércio da cidade vão encontrar diferenças de preços em diversos produtos. Um caderno capa dura com 96 folhas, por exemplo, pode ser adquirido por R$6,99 em um local e R$13,99 em outro.

De acordo com o coordenador do Procon do município, Felipe Goulart, a economia pode ser ainda maior se o consumidor tiver mais de uma lista de material para comprar.

“O início de ano é conhecido como um mês de peso para o bolso dos brasileiros. Um desses motivos é o gasto com a vida escolar dos filhos. Então é muito importante que os pais e responsáveis pesquisem antes de realizarem as compras”, destacou.

Em relação aos itens de uso coletivo, o Procon destaca que eles não podem constar na lista. Este tipo de material engloba os de higiene e limpeza, escritório e decorações festivas.

“Os pais e responsáveis que tiverem dúvidas se os materiais são de uso individual ou coletivo, devem questionar a escola e consultar o plano pedagógico e de atividades da instituição. O Procon também está à disposição para auxiliar o consumidor nesta questão. Os pais podem vir à sede do órgão para esclarecer suas dúvidas ou até mesmo fazer denúncias de cobranças indevidas. O anonimato é garantido”, acrescentou Felipe Goulart.

O Procon de Barra Mansa funciona no Rodoviária Shopping, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.