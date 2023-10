Procon RJ, Decon e Ipem retiram mais de 4 mil brinquedos irregulares de venda

Estado do Rio – De olho no Dia das Crianças, agentes do Procon Estadual do Rio de Janeiro, da Delegacia do Consumidor (Decon) e do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM-RJ), no início do mês, fiscalizações em lojas de brinquedos e identificaram 4.311 itens sem o selo do Inmetro. As lojas foram autuadas e os responsáveis conduzidos à delegacia. Os fornecedores terão 15 dias para apresentar defesa.

Durante a operação, foram analisadas, além da regularidade dos produtos, questões referentes à publicidade e documentações obrigatórias. Todas as lojas foram autuadas por terem brinquedos irregulares, sem o selo do Inmetro e com embalagens em língua estrangeira, dificultando ou impossibilitando o entendimento do consumidor. Os agentes também encontraram, em uma das lojas, uma bolsa repleta de selos do Inmetro, o que é proibido. Conforme o Procon-RJ, os brinquedos devem apresentar este selo assim que chegam para comercialização.

De acordo com Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ, a operação teve como objetivo coibir a prática de comercialização de brinquedos irregulares, proteger os consumidores e orientar fornecedores quanto às boas práticas consumeristas.

– O Dia das Crianças é uma data que, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, aumentará o faturamento em 8% em relação ao ano anterior. E observando isso, além da pesquisa de preços que realizamos para ajudar os consumidores, onde encontramos mais de 250% de variação do mesmo produto, em lojas diferentes, realizamos operação conjunta com o IPEM e a Decon – explica Coelho.

Orientações para as compras

1- Pesquisar é muito importante. Produtos idênticos podem apresentar grandes variações em lojas diferentes.

2- Se for efetuar compra de forma virtual, fique atento ao prazo de entrega e às especificações do produto.

3- Fique atento à classificação etária do brinquedo. Ela deverá ser adequada à idade da criança.

4- Verifique se há o selo do INMETRO no brinquedo adquirido. Isso garantirá que este produto passou por testes que o liberaram para comercialização.

5- Observe o rótulo e certifique-se de que não haja agentes que possam causar intoxicações ou alergias à criança.

6- Não digite dados pessoais e não envie fotos através de links, aplicativos de mensagens, e-mails ou sites desconhecidos.

7- Busque a reputação do site que deseja realizar a compra, com outros consumidores e através de sites específicos para isso, como o consumidor.gov.br

8- Atente-se à política de troca de cada loja, pois ela não é obrigatória.

9- O direito de arrependimento é um direito do consumidor, e poderá ser exercido para aquelas compras realizadas pela Internet, telefone e até mesmo catálogos. Neste caso, o consumidor terá sete dias para desistir da compra, por qualquer motivo, e deverá ser restituído de todo valor pago, inclusive do frete.

10- Peça sempre a Nota Fiscal, não importa a modalidade da compra.

11- Golpe do Brinde – Nesta modalidade de golpe, o consumidor recebe uma ligação onde a pessoa se faz passar por um funcionário de loja, informando que há um brinde ou presente disponível que será entregue por motoboy, mas esta entrega deverá ser paga através de cartão de crédito ou débito. No momento da entrega, ao ter o cartão inserido em uma máquina sem sinal ou com visor apagado e digitar a senha, o consumidor tem os dados daquele cartão roubados. Portanto, atenção! Nos casos de brindes ou presentes, escolha meio diverso do cartão para efetivar o pagamento da entrega e nunca digite a sua senha em máquinas com visor apagado. Nunca digite sua senha de forma que terceiros possam vê-la.

12- Golpe da Falsa Central – Alguns golpistas possuem formas de efetuar ligações de forma que o número que apareça para o consumidor, seja similar daquele fornecedor o qual ele deseja se passar. Neste momento, eles pedem dados que possibilitam a efetivação da fraude, como o número completo de cartões e senhas. Deste modo, fique atento, pois a sua senha é pessoal e intransferível e não deve ser compartilhada.