Procon-RJ divulga resultado de pesquisa de preços dos produtos mais procurados para a Black Friday

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 16:22 horas

Rio – O Procon Estadual do Rio de Janeiro (Procon-RJ) realizou uma pesquisa comparativa de preços dos produtos mais procurados pelos consumidores em busca de ofertas da Black Friday. Entre eles estão celulares, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, TVs, notebooks, refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas, ventiladores, circuladores de ar, ar-condicionados e alto-falantes inteligentes. O levantamento registra os preços praticados por seis sites e nove lojas físicas nos meses de outubro e novembro. A pesquisa identificou que houve oscilação de valores – alguns itens ficaram mais caros, outros, mais baratos.

O departamento de estudo e pesquisas realizou o levantamento de preços de 527 produtos. Tele-Rio, Carrefour, Casas Bahia, Lojas Americanas e Extra foram as lojas físicas pesquisadas. No comércio eletrônico, os servidores coletaram os preços no Submarino, Americanas, Shoptime, Carrefour, Casas Bahia e Amazon.

– O material tem o objetivo de ajudar o consumidor a fazer uma pesquisa de preços e comparar se realmente está sendo aplicado o desconto divulgado no evento, além de identificar os sites que não vêm atendendo os consumidores com os descontos indicados na Black Friday, conforme o Código de Defesa do Consumidor – afirma Guilherme Araujo, diretor de estudos e pesquisas.

O Procon-RJ destaca que nem todos os itens foram encontrados em todos os estabelecimentos verificados. A pesquisa é um retrato da ocasião em que foi realizada e não há garantia que os preços praticados nas datas do levantamento ainda sejam os mesmos oferecidos atualmente ao consumidor pelas lojas pesquisadas.

A pesquisa completa pode ser consultada no link (https://bit.ly/pesquisa-blackfriday-2020).