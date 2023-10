Produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresce 1,7% em agosto

Estado – A produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresceu 1,7% na passagem de julho para agosto, acima da média nacional (0,4%). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional divulgada na semana passada pelo IBGE.

– Nos últimos anos, o Governo do Rio retomou o processo de avaliação da concessão de incentivos fiscais. Estas ações têm permitido dotar o estado de algo fundamental para o empresariado, que é a segurança jurídica para investir em território fluminense – destaca o governador Cláudio Castro.

De acordo com o IBGE, na comparação anual (agosto de 2022 ante agosto de 2023), o crescimento registrado foi de 3,9%. Com isso, a produção industrial fluminense acumula, nos últimos 12 meses, alta de 5,1% e, nos oito primeiros meses do ano, de janeiro a agosto, alta de 4,1%.

– Estamos disponibilizando todas as ferramentas para promover o desenvolvimento, a competitividade da indústria fluminense e a reindustrialização do estado, alavancando investimentos que gerem emprego e renda para a população – ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.