Produção industrial do Estado do Rio de Janeiro cresce 3,2% em junho

o, em comparação com o mês anterior – um dos maiores avanços na produção industrial nacional no período. É a taxa mais alta obtida pela indústria fluminense desde outubro de 2022 e está bem acima da média nacional (0,1%). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional divulgada esta semana pelo IBGE.

“Retomamos o processo de avaliação da concessão de incentivos fiscais, como parte das políticas públicas econômicas, para movimentar o mercado, incentivar a competitividade e trazer benefícios para a população como um todo. E a indústria fluminense está respondendo com maiores investimentos, aumento da produtividade e geração de empregos para os fluminenses”, comentou o governador Cláudio Castro.

Segundo o IBGE, o setor extrativo foi a principal influência positiva do resultado atingido pela indústria fluminense, seguido por derivados do petróleo e produtos químicos.

Na comparação anual de junho de 2022 com o mesmo mês de 2023, ainda de acordo com o instituto, o crescimento registrado é ainda mais robusto: 11,7%. Com isso, a produção industrial fluminense obteve uma alta acumulada, nos últimos 12 meses, de 5,1% e, nos seis primeiros meses deste ano, de 4,3%.

“Estamos disponibilizando todas as ferramentas para promover o desenvolvimento, a competitividade da indústria fluminense e a reindustrialização do estado, alavancando investimentos que gerem emprego e renda para a população” – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.