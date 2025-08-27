Programa de Estágio 2025 abre vagas para estudantes em Resende

Resende – As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da concessionária Águas das Agulhas Negras foram prorrogadas até o dia 10 de setembro. Há vagas para Resende, com foco em desenvolver jovens talentos para que construam suas carreiras em uma das maiores empresas privadas de saneamento do país.

O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com carga horária de seis horas diárias, ao longo de até dois anos. A empresa oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Os estagiários terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor. Além da aplicação prática de ideias e conhecimentos, a experiência pode servir como porta de entrada para efetivação.

Etapas do processo seletivo:

Inscrições Dinâmica de grupo Entrevista individual com gestor Processo admissional

Cursos com vagas disponíveis: Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Engenharia Química.

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/m/grupoaguasdobrasil?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAac2-kq89nRXIDJ-EC4ti_oBemuR9F3E38uuTeLGDW1AIFI6FJ1EWrAUm7BbRA_aem_A5qNOjr178vJrhlc5SO5NA