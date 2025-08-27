quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

Programa de Estágio 2025 abre vagas para estudantes em Resende

Estagiários terão direito a bolsa-auxílio, vale-transporte e refeição; estudantes universitários e técnicos podem se inscrever até 10 de setembro

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Resende – As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da concessionária Águas das Agulhas Negras foram prorrogadas até o dia 10 de setembro. Há vagas para Resende, com foco em desenvolver jovens talentos para que construam suas carreiras em uma das maiores empresas privadas de saneamento do país.

O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com carga horária de seis horas diárias, ao longo de até dois anos. A empresa oferece benefícios como bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

Os estagiários terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor. Além da aplicação prática de ideias e conhecimentos, a experiência pode servir como porta de entrada para efetivação.

Etapas do processo seletivo:

  1. Inscrições
  2. Dinâmica de grupo
  3. Entrevista individual com gestor
  4. Processo admissional

Cursos com vagas disponíveis: Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Engenharia Química.

As inscrições podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/m/grupoaguasdobrasil?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAac2-kq89nRXIDJ-EC4ti_oBemuR9F3E38uuTeLGDW1AIFI6FJ1EWrAUm7BbRA_aem_A5qNOjr178vJrhlc5SO5NA

 

 

Você também pode gostar

Lula assina decreto que lança TV 3.0 para...

Piraí sedia evento estadual para impulsionar pequenos negócios

Setor de serviços atinge 15,2 milhões de empregos...

Energia renovável: Vale do Paraíba ganha novo polo...

Reprovados no exame do Detran que pagaram novo...

Resende lança plataforma “Contrata + Brasil”

Última etapa da regularização fundiária será neste fim...

Vírgula Hub abre inscrições para cursos gratuitos de...

BM lança 24ª Flumisul com expectativa de R$...

Siderurgia fluminense cresce 2,3% e mantém liderança nacional

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996