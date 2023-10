Programa Governo Presente do Estado do Rio leva obras e melhorias a Porto Real

Porto Real – O novo Acesso Leste, da Via Dutra, foi uma das obras inauguradas pelo governador Cláudio Castro na visita a Porto Real, nesta quarta-feira (4), dentro da agenda do Governo Presente na Região do Médio Paraíba. Com apenas um quilômetro de extensão, esta é uma obra que vai dinamizar a economia do município que concentra empresas no cluster automotivo.

– Em Porto Real temos uma grande parceria com a prefeitura. Nosso governo está trazendo investimentos históricos, aguardados há muitos anos, e que estão mudando para melhor a vida dos cidadãos fluminenses – afirmou o governador, que acompanhou a assinatura da ordem de serviço das obras ao lado do prefeito Alexandre Serfiotis.

O acesso fica no bairro Freitas Soares e a obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), com investimento de R$ 1,6 milhão. O objetivo é aliviar o fluxo de veículos na entrada e na saída da cidade e encurtar a distância até a Via Dutra, melhorando a logística para as empresas do cluster. Foi realizado asfaltamento, paisagismo e construção de novo pórtico local.

O Acesso Leste também vai viabilizar as instalações da futura rodoviária municipal e do Mercado do Produtor, projetos da prefeitura. O terminal, que será entregue em um ano, está orçado em R$ 1,8 milhão. O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF) foi agilizado graças a negociações intermediadas pelo Governo do Estado.

Para Heriton Ferreira Ribeiro, de 39 anos, a obra é um diferencial enorme para quem entra e sai da cidade.

– Aqui era ruim, pois só havia uma mão e uma contramão. Tinha muito acidente. Nosso direito de ir e vir, finalmente, está sendo respeitado – comentou.

Reforma vai dobrar atendimento do hospital municipal

Ao visitar o Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, Castro pôde conferir os avanços das obras, que vão dobrar a capacidade de atendimento da unidade. O Governo do Estado do Rio investiu R$ 20 milhões na reforma, por meio do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI). Com as intervenções, a unidade que atualmente atende somente como pronto-socorro, mudará de perfil.

A unidade vai ampliar para 35 o número de leitos para o CTI adulto, a UTI neonatal, o berçário e a clínica médica. O hospital também contará com 35 novos equipamentos, entre eles, aparelhos de raios-x, de ultrassonografia e respiradores. A previsão de término da ampliação é março do ano que vem.

Regina Veloso, 61 anos, se emocionou ao resumir o sentimento de felicidade dos moradores.

– Esse é um hospital muito importante para nós. Com as obras, vai melhorar o atendimento, aumentar as especialidades oferecidas e a gente não vai precisar se deslocar para outras cidades. Significa também oportunidades de mais empregos – comemorou.

Ao todo, Porto Real está recebendo mais de R$ 31 milhões de investimentos em obras da SEIOP, executadas em diversos pontos da cidade. Assim como a adequação viária, mais outras duas intervenções fazem parte do PactoRJ, o maior programa de investimentos do Estado: a recuperação do pavimento do acesso ao Polo Urbo Agro, orçada em R$ 24,1 milhões, e a revitalização do pavimento e calçadas da Avenida Pedro II, no valor de R$ 5,1 milhões.

Castro participa de debate sobre desenvolvimento do setor automotivo

No encerramento da agenda de Porto Real, Castro se reuniu com representantes das 23 empresas que formam o Cluster Automotivo Sul Fluminense. O encontro, que também contou com a presença de secretários estaduais e autoridades locais, debateu o desenvolvimento do segundo maior polo automotivo do Brasil, que completa dez anos.

– Quanto mais evoluímos, mais as demandas se tornam complexas. Já progredimos muito na relação com o cluster. Conseguimos elevar o nível do nosso diálogo para uma competitividade maior. Isso é extremamente positivo. Nosso governo está investindo muito na relação com a classe empresarial – afirmou o governador.

Castro lembrou das melhorias em infraestrutura, entre elas, a redução da alíquota do ICMS para o setor industrial de energia, de 32% para 18%. O Rio de Janeiro, hoje, é líder nacional em energia limpa, ostentando 85% da produção de petróleo de todo o Brasil e 73% do gás.

O cluster, criado em 2013 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), é formado por 23 empresas de diversos países, entre eles Japão, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, entre outras – instaladas em Resende, Porto Real e Itatiaia.

Mais agendas na região até sexta-feira

O Governo Presente levará mais de R$ 257 milhões em investimentos para o Médio Paraíba. Nesta quinta-feira (05/10), o governador Cláudio Castro estará em Resende e participará do Fórum de Prefeitos, onde vai assinar o termo de cooperação do projeto “Estradas AGRORJ”, que vai beneficiar mais de dez cidades do Médio Paraíba. O programa tem o objetivo de consertar estradas vicinais, desenvolver as áreas rurais e manter preservados os principais acessos das zonas de produção.

Haverá ainda o anúncio de investimento de R$ 2 milhões, em um ano, para a implantação do Polo de Atendimento à Endometriose na região, e de R$ 750 mil para construção e reforma de duas bases descentralizadas do SAMU. Serão feitos também repasse de R$ 18 milhões do Fundo de Assistência Social para a finalização de um novo Restaurante do Povo.

O governador participa ainda da cerimônia de entrega de Termos Administrativos de Reconhecimento de Posse e Moradia (TARPM) para 256 famílias de três comunidades. Com o documento, elas terão o direito à posse reconhecido e assegurado pelo Governo do Estado.