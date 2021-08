Matéria publicada em 5 de agosto de 2021, 15:35 horas

Resende – Pela primeira vez,a Fundação Grupo Volkswagen está levando o projeto Carretas do Conhecimento para o Estado do Rio de Janeiro, no município de Resende. Em parceria com a Firjan SENAI Resende, o objetivo é oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional para pessoas da comunidade. Em 2021, serão ofertadas 200 vagas em 10 opções de cursos. Em Resende, está localizada a fábrica daVolkswagen Caminhões e Ônibus, uma das empresas do Grupo VW que fazem parte da governança da Fundação.

As aulas começam em agosto e haverá opções de cursos atéo mês de dezembro. A carga horária varia de 20 a 100 horas, com turmas de manhã, à tarde ou à noite, a depender do curso. O projeto será no formato presencial, porém, em virtude da pandemia da COVID-19, as formações iniciais não serão realizadas nas carretas, mas nas salas de aula da Firjan SENAI Resende, com distanciamento entre estudantes e seguindo os protocolos de saúde. Para 2021, serão oferecidos cursos nas áreas Automotiva, Elétrica, Mecânica e Panificação.

Inscrições

As inscrições para os cursos de “Introdução ao Polimento de Automóveis” e “Introdução ao Sistema de Injeção Eletrônica Motores Ciclo Otto” vão de 6 a 9 de agosto, às 22h. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas quando o número máximo for atingido. As aulas têm início previsto para 16 de agosto.

Clique aqui para acessar o formulário e registrar seu interesse.

As formações são voltadas para maiores de 16 anos, com Ensino Fundamental completo e priorizam cidadãos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A seleção será feita pela Firjan SENAI Resende e os selecionados serão divulgados em 10 de agosto, às 15h, na portaria da Firjan. As etapas de análise documental e matrícula devem acontecer de 11 a 13 de agosto.

Novos cursos serão oferecidos nos próximos meses. Informações poderão ser obtidas na Firjan SENAI Resende pelo telefone (24) 3354-9990.

Sobre as Carretas do Conhecimento

As carretas são escolas móveis que contam com infraestrutura completa, espaços para aulas teóricas e oficinas destinadas a atividades práticas, para a realização de cursos voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo. O objetivo é promover a inclusão social de forma qualificada, buscando desenvolver habilidades sociais e competências profissionais, por meio da formação profissional e da abordagem de temas transversais relacionados à formação cidadã e desenvolvimento e aprimoramento das competências socioemocionais. Além de Resende (RJ), o projeto também acontece no Estado de São Paulo, realizado pela Fundação Grupo Volkswagen em parceria com o SENAI-SP, e no Paraná, em conjunto com a Volkswagen do Brasil, Governo do Estado, Fundação e SENAI-PR.

Sobre a Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com recursos dos rendimentos de um fundo constituído pela Volkswagen. Atualmente, abraçamos três causas prioritárias: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, apoiamos tecnicamente ações de responsabilidade social do Grupo VW no Brasil. Compartilhamos a vocação de mover pessoas. Movimentos que diminuem as distâncias e geram mudanças, transformando potenciais em realidade. Fazem parte dos órgãos de governança da Fundação representantes da Volkswagen do Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus e Volkswagen Financial Services.