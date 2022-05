Projeto Horta Comunitária: Secretaria de Estado de Agricultura inaugura horta durante o programa do Governo do Estado, o Cidade Integrada

16 de maio de 2022

Iniciativa tem como meta incentivar a interação dos moradores da região com a natureza

Rio de Janeiro – Quem planta o bem, colhe o bem. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento realizou a inauguração de uma horta comunitária, neste sábado (14), durante o programa ‘Cidade Integrada’, no Jacarezinho. A iniciativa humanitária garante a sobrevivência de centenas de famílias da região. O objetivo principal é gerar segurança alimentar para as famílias que serão beneficiadas e aproximar a população das questões ambientais, além de fortalecer ainda mais a agricultura fluminense. A pasta da Agricultura, esta presente no programa com duas importantes vertentes: Hortas Comunitárias e Programa RJPET 100 mil castrações.

Com a doação de mais de duas mil mudas de hortaliças entre brócolis, alface, mostarda, salsa, beterraba e rúcula, a nova Horta Comunitária conta com um espaço total de 300 metros quadrados. Levando aos moradores do Jacarezinho um contato maior com o meio ambiente, senso de responsabilidade e um estimulo para uma alimentação saudável. Somando todos esses benefícios a criação da Horta Comunitária gera bons impactos na sociedade.

Em parceria com Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), a Secretaria de Agricultura já inaugurou a primeira horta escolar no Colégio Estadual Compositor Luiz Carlos da Vila. Os primeiros produtos da horta já foram distribuídos aos próprios alunos e o cultivo futuro será usado nas refeições servidas na escola, promovendo o bem-estar e a interação do estudante com a natureza.

– Essa aproximação é essencial! Além de ser educativo, esse projeto une a diversão com conhecimento de uma maneira bem interativa. Todos os moradores irão desfrutar de um projeto de conscientização, incentivando e despertando o interesse pelo meio ambiente. Tudo que será colhido nas duas primeiras hortas na região vão para a alimentação escolar e para os moradores, o que traz mais saúde para todos – destaca o secretário de Agricultura, Alex Grillo.

Para quem vai receber este grande projeto, o entusiasmo e gratidão estão estampados no rosto.

– Agradeço demais o nosso governador, Cláudio Castro, que trouxe para nossa comunidade essa horta maravilhosa. Desde o início do seu mandato muita coisa boa aconteceu e esse projeto foi uma delas. Esta iniciativa está mudando a cara da nossa comunidade. A família Jacarezinho está muito feliz e orgulhosos disso tudo que esta acontecendo. Gerar um futuro com mais qualidade de vida saudável para nossa família é incrível. É muito bom fazer parte deste projeto, sou muito apaixonado pelo que eu faço e mais ainda pelo programa – conta o morador, Ezequiel Dias, que vem trabalhando na montagem das Hortas Comunitárias.

Toda essa ação faz parte do projeto Cidade Integrada, iniciativa do Governo do Estado que está levando uma série de ações para os moradores não apenas do Jacarezinho, mas também de Manguinhos e da Muzema, na Zona Oeste do Rio.