Matéria publicada em 11 de março de 2021, 11:56 horas

Porto Real- Na quarta-feira, dia 10, uma equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), apresentou ao prefeito Alexandre Serfiotis, os planos estratégicos de trabalho para a implantação e execução de duas obras no município.

O primeiro projeto apresentado junto ao prefeito aborda sobre a revitalização do trecho de acesso ao Tecnopolo, que também faz ligação da Rodovia Presidente Dutra e o Centro de Porto Real.

De acordo com a SMOSP, essa intervenção vai abranger a Rua Engenheiro Alan da Costa, a Avenida Renato Monteiro, além do trevo de acesso próximo à BMB e a rotatória em frente à MAN. A previsão é que os locais passem pela revitalização da manta asfáltica (para comportar veículos de grande porte), a implantação da rede de iluminação e a revisão da sinalização vertical e horizontal.

O segundo projeto envolve a construção do Terminal Rodoviário, que será instalado no bairro Freitas Soares, e tendo assim, rápido acesso à Rodovia Presidente Dutra. “Tudo está sendo pensado dentro de um plano para retomar o crescimento de Porto Real e tornar a cidade atraente para as grandes empresas. Para isso será feito um plano estratégico em três etapas, sendo: sondagem e avaliação dos terrenos; criação e aprovação dos projetos; e a execução das obras”, esclareceu o prefeito, reforçando os benefícios dos projetos e a geração de empregos.

“Além da empregabilidade direta para a execução dos serviços, com esses projetos nós criamos uma oferta preenchida pelos projetos futuros da iniciativa privada. São passos importantes para o desenvolvimento da economia, da segurança viária e para fomentar o turismo em nossa cidade”, finalizou Alexandre.