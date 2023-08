‘Qualifica Fevre’ têm início com mais de 120 estudantes inscritos em Volta Redonda

Volta Redonda – Novas turmas do projeto “Qualifica Fevre” tiveram início nessa segunda-feira (14). Através da iniciativa da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), estudantes da Rede Municipal de Ensino serão capacitados com cursos de Assistente em Distribuição e Logística, Assistente Administrativo e Programação. Ao todo, 128 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com 14 anos ou mais, estão inscritos na qualificação profissional.

As aulas de Programação e de Assistente em Distribuição e Logística acontecem no Colégio João XXIII, no Retiro; enquanto as de Assistente Administrativo são ministradas no Colégio José Botelho de Athayde, no bairro Vila Americana. As turmas se dividem em dois turnos: manhã e tarde.

Durante a capacitação, os alunos desenvolvem o pensamento crítico, a aquisição de novas competências, proporcionando o relacionamento com conteúdo escolar, com a área administrativa e oportuniza o conhecimento da área tecnológica. Ao longo do curso, eles contam com aulas de Matemática, Informática, Distribuição e Logística, Teoria Geral da Administração e Língua Portuguesa.

O presidente da Fevre, Caio Pinheiro Teixeira, ressaltou a importância da qualificação para esses alunos, já que este costuma ser o primeiro contato deles com o mercado de trabalho.

“O objetivo do projeto é desenvolver nesses alunos as habilidades necessárias para enfrentar desafios, empreendendo, inovando e gerando impactos positivos e uma transformação social em suas vidas”, destacou o presidente da Fevre.