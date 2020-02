Quatis ganha letreiro para incrementar turismo e valorizar história da cidade

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 21:15 horas

Quatis – Palco principal dos acontecimentos históricos e sociais do Município, e um dos logradouros mais movimentados da cidade, a Praça Teixeira Brandão, no Centro, ganhou na manhã desta quinta-feira, 20 de fevereiro, um atrativo a mais para incrementar o turismo, atraindo visitantes de outros lugares, e auxiliar na preservação dos costumes e das tradições de Quatis, além de ajudar no incremento da economia local.

Poucas horas após ter sido instalado pela prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Governo, o letreiro “Eu amo Quatis” já estava atraindo moradores para fotografias. Confeccionado por meio de uma estrutura metálica adesivada, o letreiro tem 1,60 metro de altura por 3,70 metros de largura. A programação visual foi de autoria da artista plástica Cátia Veiga.

O prefeito Bruno de Souza (MDB) acompanhou a instalação do letreiro e destacou os objetivos da iniciativa, cuja realização ocorre em parceria com a iniciativa privada:

– Trata-se de uma iniciativa que, em primeiro lugar, eleva a autoestima das pessoas que nasceram ou moram no nosso Município. Por outro lado, ela faz parte das nossas ações com o objetivo de auxiliar na divulgação dos pontos turísticos, das tradições e dos costumes da nossa terra, auxiliando dessa maneira no incremento do turismo local. Quem visitar Quatis ou passar pela cidade tem agora um instrumento a mais para conhecer as potencialidades do Município nas áreas do turismo, da história, do patrimônio ambiental e dos costumes de Quatis – afirmou o prefeito.

O letreiro foi instalado ao lado da escultura do Quati, espécie de animal mamífero que deu origem ao nome da cidade, pois existiam em grande quantidade quando os tropeiros no século XVIII aqui paravam nas idas e vindas de Minas Gerais para descansar ou beber água na atual Fonte de Água Natural Antônio Jacinto Sampaio, a Biquinha, na região central do Município.

A Biquinha, aliás, é um dos pontos destacados no letreiro instalado hoje. Outros atrativos apresentados na mesma peça são os seguintes: estação ferroviária do bairro São Benedito, que começou a ser revitalizada há poucos dias pela prefeitura; a comunidade quilombola de Santana; os casarios históricos; o carnaval; a dança; a gastronomia; a religiosidade; e os esportes radicais, entre outros.

No caso da escultura do Quati, que teve o mesmo objetivo do letreiro, ou seja, divulgar os aspectos históricos e turísticos, foram colocadas duas peças durante a primeira administração do prefeito Bruno de Souza (2013-2016), uma delas na própria Praça Teixeira Brandão e a outra no pórtico localizado na entrada do Município.