Rádio Sociedade amplia alcance de transmissão - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 21:30 horas

Volta Redonda – A Rádio Sociedade FM 104.1 modernizou seus equipamentos de transmissão, possibilitando assim chegar com sinal de qualidade máximo a municípios que antes eram cobertos apenas de forma parcial.

Com isso, a população de cidades como Resende, Itatiaia, Porto Real, Rio Claro, Pinheiral, Barra do Piraí, Piraí e Vassouras, bem como uma parte do estado de São Paulo, poderão sintonizar 104.1 nos seus rádios.