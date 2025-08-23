sábado, 23 agosto 2025
Receita Federal libera consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025

Pagamentos serão feitos até 29 de agosto, diretamente em conta bancária ou via Pix informado na declaração

País – A Receita Federal liberou a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025. Ao todo, cerca de 1,9 milhão de contribuintes receberão R$ 2,92 bilhões, incluindo valores residuais de anos anteriores.

O crédito será pago até a próxima sexta-feira (29), diretamente na conta bancária ou na chave Pix vinculada ao CPF informada na declaração. A maior parte do montante será destinada a contribuintes sem prioridade, que entregaram a declaração próximo ao fim do prazo.

Entre os contemplados, estão 1,4 milhão de pessoas sem prioridade, 312 mil que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via Pix, além de 72 mil contribuintes entre 60 e 79 anos, 22 mil professores, 13 mil idosos acima de 80 anos e sete mil pessoas com deficiência física, mental ou com doença grave.

A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial, acessando a aba “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”.

Contribuintes que não estiverem na lista devem verificar eventuais pendências no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e, se necessário, enviar uma declaração retificadora ou aguardar os próximos lotes.

Caso o depósito não seja realizado — por exemplo, em contas desativadas —, os valores ficarão disponíveis para resgate no Banco do Brasil por até um ano, podendo ser transferidos para qualquer conta em nome do contribuinte. Após esse prazo, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”. Com informações do Brasil 61.

