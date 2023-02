Região abre mais de 13,7 mil empregos em 2022 - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2023, 18:16 horas

Maiores saldos foram os de Angra dos Reis, Volta Redonda e Resende; cerca de 30% dos postos de trabalho ficam em Volta Redonda

Sul Fluminense – O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho divulgou, nesta terça-feira (31) o balanço geral do mercado de trabalho durante o ano de 2022. O DIÁRIO DO VALE preparou um levantamento cobrindo os municípios da região, compreendendo Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itaguaí, Itatiaia, Mangaratiba, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda. No total, o saldo de empregos, que é medido pela diferença entre o número de admissões e de demissões, ficou em 13.765 para toda a região, que conta agora com 250.137 postos de trabalho com carteira assinada.

Os saldos

O maior saldo da região é o de Angra dos Reis, que teve 4.668 admissões a mais do que demissões. A cidade da Costa Verde manteve uma tendência que se mostrou ao longo de 2022, sendo o município com a maior expansão da empregabilidade. O setor que mais cresceu em Angra dos Reis foi a indústria, que gerou 3.818 vagas formais.

A seguir, vem Volta Redonda. A maior cidade da região gerou 3.023 empregos, também mantendo a tendência que se apresentou durante o ano passado, ficando sempre com a segunda posição. O setor que gerou mais empregos na cidade também foi a indústria, com 1.325.

A terceira colocação fica com Resende, que tem um saldo de 1.499, e que também teve na indústria a maior geradora de empregos, com 928. Seguem-se Itaguaí (1.252), Barra Mansa (1.213), Piraí (611), Porto Real (498), Paraty (393), Barra do Piraí (372), Mangaratiba (262), Pinheiral (189) e Quatis (118).

Em dois municípios, houve mais demissões do que admissões durante o ano de 2022, gerando saldos negativos de empregos. Foram Rio Claro (-12) e Itatiaia (-321).

Os estoques

A quantidade de postos de trabalho em regime CLT forma o que é chamado de estoque. No total, a região tem 250.137 empregos com carteira assinada. A cidade mais populosa da região, Volta Redonda, tem 75.289, que correspondem a 30,10% do total.

A segunda posição, com menos da metade da quantidade de empregos de Volta Redonda, fica com Resende, que tem 35.821 empregos formais. Em terceiro lugar, vem Angra dos Reis, com 34.270; a pequena diferença em relação a Resende indica que, caso repita em 2023 o desempenho de 2022, a cidade da Costa Verde deve ultrapassar Resende, assumindo a segunda posição no ranking de postos de trabalho da região.

Seguem-se Barra Mansa (28.639), Itaguaí (21.622), Barra do Piraí (14.642), Paraty (8.001), Itatiaia (7.602), Piraí (6.903), Porto Real (6.867), Mangaratiba (5.377), Pinheiral (2.630), Quatis (1.284) e Rio Claro (1.190).

No Brasil

No acumulado de janeiro a dezembro, o saldo entre admissões e demissões no Brasil foi positivo, com geração de 2.037.982 empregos, resultado de 22.648.395 admissões e 20.610.413 desligamentos no ano.

Por setores da economia, no acumulado de 2022, o saldo positivo foi verificado em todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas, com destaque para o setor de Serviços que apresentou o maior saldo no ano (1.176.502 postos). O Comércio (350.110 postos) obteve o segundo maior saldo do emprego formal no ano, seguido da Indústria, que apresentou o terceiro maior saldo (251.868), com destaque para fabricação de calçados de couro (13.402) e coleta de resíduos (12.656). O setor da Construção também registrou saldo positivo (194.444), assim como a Agropecuária que teve saldo de 65.062 empregos no ano.