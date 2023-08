Região de Campos terá ações de desenvolvimento turístico

Rio – A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio realizaram, nesta quinta-feira (17), a 9ª edição da Jornada do Turismo Fluminense na região turística Costa Doce, que recebeu esse nome em alusão à agroindústria de açúcar e álcool, uma das vocações econômicas da região. Autoridades, agentes de desenvolvimento do turismo e representantes do trade local estiveram reunidos durante todo o dia, na Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), em Campos dos Goytacazes. O projeto elabora um plano de ações continuadas para o desenvolvimento do turismo fluminense nos próximos anos.

O diretor de marketing da TurisRio, Pablo Kling, representou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, na ocasião. No primeiro momento, durante a apresentação da Jornada do Turismo Fluminense ao público, Pablo teceu seu discurso a partir dos feitos da Setur-RJ e da TurisRio. De acordo com o diretor de marketing, o atual governo e a gestão do secretário Gustavo Tutuca se destacam com as ações de turismo no interior do Estado.

– Este evento de hoje não é um evento de oba-oba, muito pelo contrário, é um evento de trabalho, é um dia de muito trabalho. Eu aproveito para convidar cada um de vocês que está aqui a permanecer na parte da tarde, momento em que irão ser desenvolvidas as mesas de trabalho. Todos os grupos de trabalho são importantes para planejar os próximos passos, os próximos anos da gestão da Instância de Governança Regional (IGR) e de cada município da Costa Doce. Nós vamos organizar, orientar vocês a desenvolverem seus potenciais, hoje – prosseguiu Pablo ao abordar o propósito da Jornada do Turismo Fluminense.

Representando Campos dos Goytacazes, o secretário de turismo do município de Campos dos Goytacazes, Hans Muylaert, direcionou o seu discurso para o agradecimento da realização da Jornada do Turismo Fluminense no município e para a importância do projeto para a região turística Costa Doce. Para Hans, a Jornada é o início de um “dever de casa”.

– A gente precisa se organizar enquanto região turística para desenvolver estratégica e regionalmente o Plano Estratégico Turismo RJ + 10 anos para que possamos estabelecer produtos turísticos: roteirizar com sinalização turística os destinos da região, que é um dever do poder público, incentivando agências de turismo, o comércio local, transporte, estradas, a rede hoteleira, a rede gastronômica e os festivais que são tão importantes, é uma forma de nos apresentar para o turista, certificando que temos preparo receptivo – explicou o secretário de turismo do município de Campos dos Goytacazes.

Programação

O dia de trabalho começou com a palestra “O planejamento como vetor de integração regional para o turismo do estado do Rio de Janeiro”, com a especialista Ana Cláudia Peixoto, consultora do SEBRAE-RJ. A ministrante apresentou aspectos da Neurociência como elementos de atração e tendências para o Turismo. Depois, foi apresentado o Plano Estratégico Turismo RJ + 10 anos, a Lei Estadual de Turismo e a metodologia a ser elaborada pelos grupos de trabalho (GTs).

A discussão passou por temas como integração, regionalização, captação de recursos, qualificação, infraestrutura, segurança, produtos, roteiros, experiências, além de estratégias de promoção e marketing. Ao final do dia, aconteceram as apresentações das principais ações propostas pelos grupos de trabalho e a definição dos próximos passos para a elaboração do plano regional.

– Quero agradecer a Secretaria de Turismo do Estado, o nosso secretário e amigo Gustavo Tutuca, na pessoa da Valéria Lima, que vem sendo maravilhosa ao orientar todos nós das IGR’s. Parabéns, Valéria e toda a equipe da Setur-RJ, pelo trabalho. Eu desejo que as ideias e que os anseios levantados aqui nesta Jornada se tornem atividades que levem ao amadurecimento deste processo que é a consolidação turística da nossa região e gostaria de dizer que estar, hoje, como presidente da IGR Costa Doce, junto com o Hans, trabalhando nesta integração dos municípios para que a gente fortaleça o turismo da nossa região, é uma honra – disse a secretária de turismo de Cardoso de Moreira, Mariana Shinagawa, componente da mesa de abertura da Jornada do Turismo Fluminense.

Confira as próximas datas e as regiões atendidas pelo projeto

22/08 (terça-feira) – Caminhos da Serra – Trajano de Moraes

29/8 (terça-feira) – Águas do Noroeste – Itaperuna

12/09 (terça-feira) – Metropolitana – Niterói