Região passa a ter rotas do Café, do Queijo e da Cachaça

Rio – Aproveitando a alta temporada de turistas no Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a TurisRio apresentaram nesta quinta-feira (15/02) a recém-lançada Rota do Queijo, além das rotas da Cachaça e do Café da região turística Vale do Café. A ação aconteceu dentro do projeto Verão #tônoRio, que tem estande fixo no Posto 4 da praia de Copacabana. Na ocasião, foram lançados os folderes de divulgação dos atrativos, além de degustação de produtos regionais com a presença de autoridades, de representantes dos municípios, do trade turístico regional e do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

As cachaças Vilarejo, Karam, Carvalheira, Magnífica e Santa Rosa, além de queijos e cafés da região foram apresentados aos visitantes. Durante o encontro, o secretário Gustavo Tutuca fez o lançamento do folder da Rota do Queijo, material que irá divulgar as propriedades rurais e seus produtos em feiras e eventos voltados ao fomento do turismo. Tutuca também ressaltou a importância do apoio da Setur-RJ aos segmentos do Queijo Artesanal, da Cachaça e do Café, além do apoio aos festivais que atraem turistas e movimentam a economia, como o Festival Vale do Café e o Delícias do Vale.

– Os produtos regionais do Vale do Café ajudam a criar a identidade dos municípios e junto com o artesanato local reforçam a característica de cada cidade, que tanto atrai os visitantes e amantes da gastronomia regional. O lançamento aqui no #tônoRio é estratégico, já que estamos no auge da alta temporada, com a cidade ainda muito movimentada, e a presença dos turistas em virtude do Carnaval – ressalta o secretário Tutuca.

O lançamento contou ainda com a participação dos subsecretários Marcelo Monfort e Nilo Sergio Felix; do presidente da TurisRio, Sergio Ricardo de Almeida; do diretor de Marketing da TurisRio, Pablo Kling, da presidente do Convention Bureau do Vale do Café, Cristina Braga; da coordenadora do Sebrae, Paola Tenchine; do presidente do Preservale, Nestor Rocha; do assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações do turismo no Vale do Café, Wanderson Farias.

Sobre a Rota do Queijo

A Rota do Queijo em Valença é uma nova experiência para os amantes de laticínios regionais. Ao longo do percurso, os visitantes têm a oportunidade de conhecer as queijarias locais, aprender sobre o processo de produção do queijo e ainda degustar diferentes tipos da iguaria tão apreciada. Além disso, é possível conhecer mais sobre a cultura e tradição que envolvem a produção de queijo em Valença.