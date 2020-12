Resende contabiliza saldo positivo de empregos pelo terceiro mês consecutivo

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2020, 15:42 horas

Resende – o município de Resende conseguiu mais uma vez manter o saldo positivo de novos empregos. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgou recentemente os dados do mês de novembro e em Resende fo icontabilizado um saldo de 546 novos empregos, o que representa um resultado positivo. Resende está entre as 10 cidades do estado do Rio de Janeiro que mais geraram empregos em novembro.

Em novembro o município conseguiu dobrar o saldo em relação ao mês de outubro, que foi de 240 novos empregos gerados. Para ter este resultado, o Ministério da Economia subtrai o número de admissões pelo de demissões geradas durante um período. Durante todo o mês de novembro, Resende teve 684 desligamentos e 1230 admissões, o que resultou ao saldo positivo de 546 novos empregos.

Este resultado positivo que vem se mantendo em Resende há três meses consecutivos e tendo destaque na região, apesar da pandemia de coronavírus (Covid-19) é possível graças aos trabalhos da administração municipal que

tem apoiado, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, os setores de indústrias e comércio local.

O Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz destacou as ações que tem sido feitas para manter esses números.

-Durante esse período de pandemia do coronavírus fizemos um grande esforço para apoiar o comércio local, que hoje é o maior empregador do município. Além disso, são feitas constantemente ações de parceria com as indústrias e incentivos para a vinda de novas indústrias e empresas, como é o caso da Havan que está sendo construída no bairro Paraíso. Já gerou empregos agora no período de construção e vai gerar ainda mais após a inauguração – ressaltou Tiago Diniz.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) contabiliza as admissões e demissões, em um período de tempo, de empregos formais do município.