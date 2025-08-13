Resende cria banco de terras privadas para impulsionar condomínios industriais

Resende – A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços de Resende disponibilizou um edital de credenciamento de propriedades privadas, que busca criar um banco municipal de terras para o desenvolvimento de Condomínios Industriais e Investimento Empresarial.

Os interessados devem levar a documentação completa prevista no edital na Rua Henrique Sivori, nº 47, 1º andar, Campos Elíseos (Espaço Agulhas Negras), em dias úteis, de meio-dia às 18h. Também é possível enviar os documentos pelo e-mail: [email protected]. O processo de credenciamento está aberto em regime de fluxo contínuo.

Segundo o documento, poderão se credenciar, individualmente ou em consórcio, proprietários de terrenos cuja área tenha potencial para ser transformada em condomínio industrial. Os proprietários poderão vender os terrenos, arrendá-los ou firmar parceria para o desenvolvimento da área. O secretário da pasta, Fernando Costa Rodrigues, ressalta a importância da iniciativa para desenvolvimento de Resende.

“O projeto é muito promissor e inovador para Resende, que está olhando para o futuro. Através desse credenciamento, poderemos identificar e mapear áreas com potencial para agregar no desenvolvimento industrial do município e poderemos facilitar conexões entre os proprietários de terrenos e empresas interessadas em se instalar ou expandir dentro de condomínios industriais de Resende. Nessas parcerias, teremos como fruto infraestrutura adequada, mobilidade, com logística favorável, networking e o encontro de empreendimentos e ideias promissoras. Convidamos os proprietários a analisarem nosso edital e estaremos sempre à disposição para dialogar e trazer mais informações”, disse Fernando.

O secretário também destacou que o credenciamento não representa uma obrigação de contratação ou aquisição por parte do Município. A Prefeitura de Resende atuará como facilitadora, divulgando o cadastro para potenciais investidores e desenvolvedores, sem interferir diretamente nas negociações comerciais, que serão de responsabilidade exclusiva dos interessados.

Mais informações, incluindo a íntegra do edital e o modelo da declaração de interesse (Anexo I), podem ser encontradas no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura de Resende. O edital pode ser conferido no Boletim Oficial de número 064 (05/08/2025). O link direto para a página de boletins oficiais é o https://resende.rj.gov.br/blogtransparencia/page/boletim_oficial.asp