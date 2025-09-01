segunda-feira, 1 setembro 2025
Resende lança concurso público para arquitetos desenvolverem Arena Multiuso

Espaço terá capacidade para 7 mil pessoas e investimento de R$ 80 milhões

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Resende – A Prefeitura de Resende lança, nesta segunda-feira (1), o concurso público de arquitetura para o desenvolvimento do projeto da Arena Multiuso e Centro de Convenções. O equipamento pretende transformar a cidade em referência regional nos campos do esporte, da cultura, do turismo e do entretenimento. O certame é organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Rio de Janeiro (IAB/RJ). As inscrições estarão abertas até 15 de outubro para arquitetos de todo o Brasil.

Com capacidade para receber até 7 mil pessoas em shows e uma plateia de cerca de 4.500 espectadores sentados, a nova Arena terá quadra poliesportiva com dimensões oficiais, palco modular, camarotes, auditório para 2.400 pessoas com divisórias retráteis, salão nobre, espaço para exposições, bares, restaurantes e áreas de alimentação. O projeto também inclui ampla área externa, com paisagismo, praça de convivência e estacionamento.

“É um movimento estratégico para consolidar a posição de Resende como polo regional de lazer, esporte e cultura, e atrair cada vez mais o turismo relacionado a eventos”, disse o prefeito Tande Vieira.

O espaço também será destinado a feiras, convenções, espetáculos culturais, eventos corporativos, formaturas e celebrações comunitárias. “O projeto vencedor deverá prever espaços intercambiáveis e flexíveis, de forma que um mesmo espaço sirva para diversos usos, garantindo viabilidade para atividades de diferentes portes e podendo se adaptar a cada situação”, explicou Marcela Abla, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro.

O investimento estimado para a obra é de R$ 80 milhões, sendo R$ 6,29 milhões destinados à contratação dos projetos básicos e executivos. O concurso premiará as três melhores propostas com R$ 190 mil (R$ 120 mil para o primeiro colocado, R$ 40 mil para o segundo e R$ 30 mil para o terceiro). O resultado será divulgado em 26 de novembro de 2025.

O edital completo está disponível no site: arenaeconvencao.concursosresendeviva.org.br.

Centro Histórico também terá projeto

Este é o segundo concurso de arquitetura e urbanismo patrocinado pela Prefeitura de Resende e organizado pelo IAB/RJ. Até 23 de setembro seguem abertas as inscrições para o concurso de requalificação do Centro Histórico do município, que abrange um perímetro de 55 mil metros quadrados.

Segundo Marcela Abla, “a realização de concursos de projetos de arquitetura e urbanismo é uma bandeira histórica do IAB e representa a forma mais eficiente, democrática e transparente de se fazer projetos”. Mais informações estão disponíveis em www.concursosresendeviva.org.br.

 

