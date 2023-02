Resende pode recuperar entreposto da Zona Franca de Manaus - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 08:37 horas

Resende – A cidade pode recuperar o entreposto da Zona Franca de Manaus que existia na cidade. A empresa que tinha a concessão em Resende a devolveu para o governo do estado do Amazonas, mas o governo estadual do Rio pode conseguir a extensão da concessão por mais vinte anos, e um novo grupo de empresários assumiria a operação. O entreposto despertaria interesse em empresas de logística, justamente pela localização privilegiada de Resende, a meio caminho entre Rio e São Paulo e com acesso fácil a portos e aeroportos.

Para que isso aconteça, é necessário que o governador do Estado do Rio ligue para o governador do Amazonas e solicite a renovação do protocolo 23 do ICMS assinado entre os dois estados e com o prazo de mais 20 anos. Uma das possibilidades para isso seria a Prefeitura de Resende fazer essa solicitação ao Palácio Guanabara.

O entreposto

No auge da operação, o local reuniu cerca de 45 empresas que manipulavam aproximadamente 350 contêineres de 40 pés (12,92 metros) e 400 carretas no porto rodo-fluvial a cada mês, gerando 150 empregos diretos e 70 indiretos. A arrecadação de ICMS chegava a R$ 420 mil mensais, com R$ 175 mil mensais de ISS de transporte.

O entreposto chegou a armazenar quase toda produção de motos da Zona Franca, tais como Harley-Davidson, Honda, Yamaha, BMW e outras grandes empresas como Recofarma , Gilete , Panasonic, COPAG e BIC.

A reportagem do DIÁRIO DO VALE foi informada que a empresa que devolveu a concessão o fez porque tinha adquirido o entreposto visando concentrar as importações para uma montadora da região, mas isso não foi possível porque os produtos a serem importados não passariam pela Zona Franca de Manaus.

Uberlândia

A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, também tem um entreposto, mas o local tem sérias desvantagens logísticas em relação a Resende, por não contar com porto próximo e ficar a mais de 600 quilômetros de distância da cidade de São Paulo, para cuja região metropolitana se destina grande parte da movimentação do entreposto. Já Resende fica a 272 Km da capital paulista.