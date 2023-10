Resende: Prefeitura participa de exercício nas Indústrias Nucleares do Brasil

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Vigilância em Saúde e da Defesa Civil da cidade, está participando de um exercício de resposta às situações de emergência nas Indústrias Nucleares do Brasil (INB). O encontro, que começou nesta quarta (18) e segue até a sexta-feira (20), reúne desde representantes da gestão municipal até autoridades que vão desde o Governo Federal e as forças armadas do país.

O simulado da INB acontece no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Carvalho, base da Marinha do Brasil, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O objetivo do exercício é planejar, coordenar, avaliar e propor a adoção de medidas e procedimentos necessários ao aperfeiçoamento e a complementação dos planos de contingência já existentes.

– Seguimos acompanhando o exercício iniciado nesta quarta-feira para incorporar os conhecimentos e estarmos cientes dos protocolos em caso de situação emergencial. É uma empresa que lida com energia nuclear, que naturalmente contém seus riscos. Por isso, é muito importante trazermos para gestão municipal esse conhecimento dos protocolos e procedimentos utilizados em caso emergencial. O contexto trata de um trabalho em equipe, onde cada parte desempenha uma função crucial, como é o caso da Defesa Civil – explicou Flávio Germano, diretor da Defesa Civil de Resende.

Entre as autoridades presentes, além dos órgãos da gestão municipal, estão representantes do comando do Gabinete Institucional de Segurança da Presidência da República (GSI/PR), comando da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Equipe QBRN do Ministério da Saúde, Força SUS, SES/RJ.

– É fundamental que estejamos alinhados com todas as autoridades em caso de resposta às situações de emergência. Nosso objetivo é zelar pela integridade da população e o planejamento e os esforços preventivos fazem parte de um protocolo de atuação mais efetivo. A equipe da Vigilância em Saúde, através do Vigidesastres, segue atenta e absorvendo todo conhecimento possível dessa experiência na INB – disse a superintendente de Vigilância em Saúde, Carolina Bittencourt.

Vigidesastres