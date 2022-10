Resende tem crescimento nos empregos industriais

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:46 horas

Resende – O município de Resende tem obtido bons resultados na geração de empregos, com destaque para o setor industrial. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, o setor industrial do município obteve mais um resultado positivo de empregos no mês de agosto, com um saldo de 68 novos empregos.

O crescimento é uma tendência do ano de retomada após a situação pandêmica. De acordo com o banco de dados, o saldo de Resende no setor industrial nos primeiros seis meses do ano foi de 746 empregos.

Para ter uma noção do ritmo do crescimento, o número quase dobrou em relação ao ano anterior neste mesmo período, cujo saldo foi de 391 empregos. Atualmente, o município beira a casa dos 800 novos postos de emprego somente no setor industrial.

– Estamos muito satisfeitos em ver o nosso setor industrial se fortalecendo cada vez mais e gerando empregos para a população. Acreditamos muito no potencial da cidade e a gestão municipal busca sempre oportunidades para promover capacitações, cursos e parcerias que trazem benefícios para o profissional. Esse elo é muito importante e podemos ver crescer através de eventos de empregabilidade. Resende hoje está no caminho certo e tenho certeza que teremos muitas novas razões para comemorar nos próximos meses e anos – disse o prefeito.