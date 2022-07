Revisão do plano diretor de Barra Mansa é referência para ONG de Arraial do Cabo

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 19:53 horas

Integrantes do NEA-BC buscam subsídios para auxiliar o poder público da cidade litorânea na atualização do documento

Barra Mansa- O secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, se reuniu na tarde desta quarta-feira, 13, com representantes da ONG Projeto Núcleo de Educação Ambiental de Arraial do Cabo (NEA-BC). Eles vieram ao município com o intuito de buscar conhecimentos e subsídios para a revisão do Plano Diretor da cidade litorânea.

Segundo a comitiva do NEA-BC, em pesquisa realizada pela web, a organização constatou que apenas três municípios brasileiros estão com a revisão do Plano Diretor encaminhada e Barra Mansa é a cidade que apresenta a melhor estruturação e encontra-se com as discussões mais avançadas. “Neste contexto, optamos por conhecer de perto a dinâmica dos encontros”, destacaram.

Eros dos Santos agradeceu a presença dos integrantes da ONG e disse da sua satisfação em realizar esta troca de informações e conhecimentos. “Dessa maneira, a gente cresce juntos e ajuda a alavancar as ações de desenvolvimento, de mobilidade urbana e de preservação ambiental em todo o Estado”.

Reunião ordinária – Na sequência, foi realizada a reunião ordinária do Conselho do Plano Diretor, quando foi apresentado o resultado da pesquisa sobre o desempenho urbano da cidade e as ações de mobilidade urbana, além do início da discussão de revisão da Lei 48/2006, que instituiu o Plano Diretor.

Os dados da pesquisa foram apresentados pelo secretário executivo do Conplan (Conselho do Plano Diretor), Inácio Lino Pereira.

– Nesta primeira pesquisa o transporte público aparece com 15,5% e a mobilidade urbana, com 1,5%, num total de 17%, apontando que melhorias precisam ser implementadas nestes dois segmentos – detalhou.

Inácio lembrou ainda que o Plano Diretor é o instrumento essencial da política de desenvolvimento da cidade e deve ser revisto, no mínimo, a cada 10 anos. Sua principal finalidade é orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada dentro dos espaços urbanos na oferta dos serviços essenciais, visando assegurar melhores condições de vida à população.