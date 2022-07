Rio de Janeiro em alta nas férias de julho

Matéria publicada em 20 de julho de 2022, 18:00 horas

Rede hoteleira da capital registra uma média de 70% dos quartos reservados para o período

Rio- HotéisRIO e ABIH-RJ divulgaram pesquisa de ocupação para férias de julho no interior e para a capital fluminense. Segundo o HotéisRIO, a expectativa de ocupação hoteleira na cidade do Rio de janeiro indica uma média de 70% dos quartos reservados. No interior, de acordo com a ABIH-RJ, esse número deve ficar em 68,52% de quartos ocupados.

A alta do dólar favorece as viagens internas, o que está impulsionando a procura pela capital nesta temporada. Números comprovam que as perspectivas são as melhores para o setor hoteleiro do interior do estado.

Nova Friburgo está com 90%, Miguel Pereira com 89%, Teresópolis com 85% e Petrópolis com 81%. Itatiaia/ Penedo registram 75%, enquanto Angra dos Reis tem 70% e Paraty 65%. Vassouras está com 60,29%, Armação de Búzios com 60%, Cabo Frio e Rio das Ostras com 50% e Arraial do Cabo com 47% de ocupação.

Essas cidades oferecem meios de hospedagem com atrativos diferenciados para o público de família, modalidade bastante procurada para estadias prolongadas no período de férias escolares em julho.

Turismo impulsionando

O turismo tem se mostrado o grande impulsionador da economia do estado do Rio de Janeiro e do Brasil e, com isso, pesquisas e dados de instituições do segmento norteiam as ações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, para consolidar o estado como o melhor destino turístico do país.

No Rio de Janeiro, pesquisas da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) mostram que o setor teve um grande impulso, a partir do final do ano, quando o réveillon de 2022 bateu uma ocupação de 92%. Já o carnaval de fevereiro, foi de 82%. Sem contar com o segundo carnaval, que aconteceu em abril e incluiu os feriados de Tiradentes e o de São Jorge, registrou 78% de reservas na capital, e 90,26%, no interior.

Dados da Fecomércio de abril deste ano apontam que o turismo faturou cerca de R$15,3 bilhões, um aumento de aproximadamente 47% em relação ao mesmo período de 2021.

Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a expectativa é que o turismo brasileiro restabeleça o nível de geração de receitas do período pré-pandemia até o terceiro trimestre deste ano, devendo encerrar 2022 com alta de 2,8% em relação ao ano passado – a previsão anterior era de +2,4%.

De acordo com o grupo Hotéis, Eventos e Lazer (HEL), com tarifas aéreas em alta, também foi observado este ano um aumento de 40% no turismo rodoviário, em relação ao primeiro semestre de 2021, o que favoreceu o turismo local. O Rio de Janeiro recebeu mais turistas de São Paulo e Minas Gerais, estados vizinhos, marcando o turismo de proximidade.

A temporada de cruzeiros 2022-2023 promete ser a maior dos últimos 10 anos. Em todo o estado, a expectativa é de 973, 2 mil cruzeiristas. Os dados são da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil, sigla para Cruise Lines International Association), que divulgou estimativa para o período que vai de 29 de outubro a 20 de abril.

Na cidade do Rio de Janeiro, a expectativa é receber mais de 432 mil cruzeiristas. O município tem 151 diárias para atracação dos cruzeiros. No interior, Paraty, situada na região turística Costa Verde, é o novo destino da temporada no estado, de acordo com a CLIA, a expectativa é que receba navios de longo curso com 5,7mil pessoas em 10 dias.

Na mesma região, em Angra dos Reis, a expectativa é receber 52,3mil cruzeiristas, em 12 dias; e, na Ilha Grande, são esperados 193mil turistas de cruzeiros em 52 diárias. Já na região turística Costa do Sol, Búzios tem a projeção de que 280mil pessoas em cruzeiros passem por lá, com 74 diárias para embarcações. E em Cabo Frio, são esperados 9,6mil passageiros de cruzeiros, com cinco.

Atenta às boas projeções do segmento, Setur-RJ e TurisRio seguem com ações que convergem para a retomada da economia fluminense, na capital e no interior, por meio do turismo. No momento, acontece o projeto de destinação turística, edição de inverno, iniciativa que, em um contêiner com fotos e paisagens dos destinos fluminenses, possibilita os visitantes obterem informações turísticas das 12 regiões turísticas do estado e assistirem apresentações musicais.

Em Copacabana, no posto 4, o contêiner vai permanecer no local até 21/08. Para os municípios do interior há uma versão itinerante do container. Duas localidades já foram contempladas com o entretenimento (Penedo e Vassouras). A próxima cidade a receber o projeto será Valença, na região turística Vale do Café, de 21 a 24/07.