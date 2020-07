Rio de Janeiro ganha 38 projetos de estímulo a gestão dos pequenos negócios

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 08:42 horas

Rio de Janeiro – As inscrições para 15 projetos de serviços educacionais, varejo de moda, indústria gráfica, atividades rurais, metalmecânico, beleza e estética, comércio multissetorial e alimentação fora do lar, já estão disponíveis no portal do Sebrae. A data limite para ingressar no programa é até hoje, dia 30. Para os editais o prazo final de inscrição é amanha, sexta-feira, 31, valendo para panificação e confeitaria, indústria moveleira, instalações prediais e indústria de moda. As vagas são limitadas.

Com a chamada pública, o Sebrae Rio irá selecionar cerca de 2.500 micro e pequenas empresas em todo estado. Ao todo, serão oferecidos 38 projetos, um investimento de R$ 20 milhões, que incluirá mais de 136 mil horas de consultorias, instrutorias, oficinas e rodadas de negócios, com subsídio entre 70% e 95%.

“Tudo se modificou com a crise causada pelo novo Coronavírus. Surgiram novas necessidades e acreditamos que as micro e pequenas empresas serão capazes de enfrentar esses desafios que acelerou processos e antecipou tendências. Com o lançamento dos editais, o Sebrae Rio irá apoiar os pequenos negócios a melhorar a gestão, inovar, gerar receita e aumentar a produtividade”, afirma Ana Lucia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio.

Por meio do lançamento desses editais, a instituição tem a expectativa de beneficiar cerca de 4.500 pequenos negócios, direta ou indiretamente. Tendo como principais resultados para os pequenos negócios a redução de custos, aumento do faturamento, abertura de novos mercados, inserção de novas tecnologias e o desenvolvimento de novos produtos.