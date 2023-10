Rio de Janeiro gera mais de 100 mil empregos de janeiro a agosto de 2023

Estado do Rio – De janeiro a agosto de 2023, o Estado do Rio de Janeiro já acumula 105.468 novos postos de trabalho com carteira assinada. Com saldo de 18.992 postos de trabalho formal gerados em agosto deste ano e um crescimento de 52,9% em relação ao mês anterior, o Estado do Rio avança na empregabilidade e se consolida na 2ª posição entre os estados brasileiros que mais geraram empregos com carteira assinada. É o que indica a análise dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.

Em agosto, as mulheres também aumentaram sua participação nas novas contratações, que cresceram 183,7% em relação a julho. Nas regiões do Estado do Rio de Janeiro, os destaques foram a Metropolitana, Norte Fluminense e Baixadas Litorâneas. Os municípios que mais se destacaram foram o Rio de Janeiro, com 9.539 vagas, Macaé, com 1.064, e Araruama, que registrou 695 novos empregos. Nos primeiros oito meses do ano, o Município do Rio de Janeiro também teve melhor saldo, com 40.734 novos postos de trabalho, seguido por Magé (7.782) e Macaé (6.558).

No indicador por faixa etária e escolaridade, os jovens de 18 a 24 anos e os com Ensino Médio completo se destacaram nas contratações fluminenses, com 52,0% e 74,6%, respectivamente.

Os dados do Novo Caged, cadastro que mede o nível de emprego formal no país, demonstram que o Brasil gerou em agosto 220.844 vagas de emprego com carteira assinada, acumulando no ano (jan a ago) um total de 1,38 milhão de vagas. Com isso, o estoque de empregos formais no país chegou a 43,8 milhões de postos no mês, uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior e novamente o maior valor já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020).