Rio de Janeiro ultrapassa a marca de 120 mil empregos gerados de janeiro a setembro de 2023

Estado – A economia fluminense gerou, nos primeiros nove meses deste ano, 123.028 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado revela a tendência de alta indicada nos últimos meses, e mantém o Rio de Janeiro entre os três estados que mais têm gerado empregos formais este ano. Somente em setembro, foram 17.998 novos vínculos empregatícios, o segundo melhor resultado entre os estados da Região Sudeste. Esses números são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



– Um dos principais indicadores do desempenho econômico é a geração de empregos. Temos incentivado a empregabilidade por meio da modernização da máquina pública, melhorando o ambiente de negócios, e de políticas que incluam contrapartidas sociais, como os benefícios fiscais. O Rio de Janeiro está evoluindo e, com ele, o nosso desafio de fazer melhor ainda o que já foi feito. É um desafio muito bom e canalizamos nossos esforços para que o Estado continue avançando – afirmou o governador Cláudio Castro.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, apontou que a maioria das oito regiões do Estado do Rio de Janeiro apresentou saldos positivos no mês de setembro, com destaque para a Metropolitana, a Serrana e o Norte Fluminense. Os municípios que mais se destacaram na criação de vagas de trabalho foram o Rio de Janeiro (8.416), Macuco (1.594), Niterói (1.582), Macaé (1.130) e Duque de Caxias (1.084).

Nos nove primeiros meses do ano, o Município do Rio de Janeiro também teve o melhor saldo, com 49.104 novos postos de trabalho, seguido por Magé, com 7.920 empregos gerados, Macaé, com 7.671, Campos dos Goytacazes, com 5.242 e Duque de Caxias, que registrou 3.360 novas vagas de trabalho.

– Investir em qualificação, incentivar o empreendedorismo e ouvir empresários e trabalhadores são estratégias que temos usado para melhorar cada vez mais o nosso desempenho e ratificar a posição do estado como um dos que mais geram novos empregos – destaca a secretária estadual de Trabalho e Renda, Kelly Mattos.

Ainda de acordo com o Observatório do Trabalho, o setor de Serviços foi o que teve maior saldo de vagas criadas (8.475), seguido pelo Comércio, que gerou 3.822 postos de trabalho. No indicador por faixa etária e escolaridade, os jovens de 18 a 24 anos e aqueles com Ensino Médio completo lideraram a preferência nas contratações, como mostram os percentuais registrados: 53,0% e 80,5%, respectivamente.