Rio projeta recorde histórico com mais de 2 milhões de turistas internacionais

Estado do Rio – O estado do Rio de Janeiro mantém índice positivo no turismo internacional e já atingiu 73,6% da meta de 1,8 milhão de turistas estrangeiros para 2025. Entre janeiro e julho, 1.324.515 visitantes internacionais desembarcaram no estado, número que representa também 86,7% do total registrado em todo o ano de 2024, quando o Rio recebeu 1,528 milhão de turistas estrangeiros.

Mantido o desempenho atual, a Secretaria de Estado de Turismo projeta que o Rio ultrapasse os 2 milhões de visitantes internacionais até dezembro, superando a meta inicial e alcançando uma marca inédita na história recente do estado.

“O Rio de Janeiro está vivendo um momento especial. Só nos primeiros sete meses deste ano, recebemos mais de 1,3 milhão de visitantes estrangeiros, um crescimento de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa mais emprego, mais renda e mais oportunidades para os fluminenses. Vamos continuar trabalhando para que o Rio siga sendo vitrine do Brasil para o mundo”, declarou o governador Cláudio Castro.

Julho foi o melhor mês do ano até agora, com 170.481 turistas internacionais, crescimento de 57,7% em relação a julho de 2024. Esse avanço reflete a consolidação do Rio de Janeiro como principal porta de entrada internacional do país e como destino competitivo no cenário global.

“Os números do turismo internacional mostram que o Rio de Janeiro está colhendo os frutos de uma política pública bem estruturada, com investimentos em promoção, infraestrutura e segurança. Já atingimos mais de 70% da meta prevista e devemos ultrapassar os 2 milhões de visitantes até dezembro. Mais do que um recorde histórico, isso mostra que o Rio voltou a figurar entre os principais destinos do mundo”, destacou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Top 10 países emissores – RJ 2025 (jan-jul)

Argentina – 493.342

Chile – 225.376

Estados Unidos – 138.669

Uruguai – 59.470

França – 51.263

Reino Unido – 35.260

Colômbia – 30.553

Portugal – 29.862

Alemanha – 26.929

Itália – 20.595