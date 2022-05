Rodada de Negócios Sicomércio e Sebrae reúne mais de 80 pessoas

Matéria publicada em 10 de maio de 2022, 18:21 horas

Barra Mansa – Foi realizada, na terça, 10, no Sesc de Barra Mansa, a Rodada de Negócios Conexões Humanas e Tecnológicas 2022. O evento, que reuniu mais de 80 empresários , foi o resultado da primeira parceria entre o Sicomércio-BM e o Sebrae e contou ainda com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob). O mediador foi o diretor de Produtos e Atendimento do Sebrae Rio, Julio Cezar Rezende de Freitas e teve como palestrantes: o sócio fundador da Azov, Luiz Antônio Secco, e o gerente de Grandes Empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi.

“O evento foi uma oportunidade para as pessoas que já são empreendedoras e também para aqueles que querem começar a empreender. Contamos com palestras que trouxeram assuntos relevantes como: As Tendências do Varejo e a Feira do Varejo de Nova York (NRF). Além de uma troca de experiências muito proveitosa, após as palestras foi realizada a rodada de negócios, em que os participantes puderam apresentar seus produtos e serviços entre si”, enfatizou a presidente do Sicomércio de Barra Mansa, Lilian Panizza, que ainda destacou a importância da Rodada para os negócios no Sul Fluminense. “Isso fortalece o empreendedorismo na região e o surgimento de novas parcerias de negócio”, completou a presidente.

A coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini, ressaltou como a Rodada de Negócios é positiva para a economia da região. “Esse momento foi de extrema importância para reconectar empresários, gerar negócios, descobrindo oportunidades coletivas. Os empresários aderiram bem à proposta e tivemos um resultado bastante positivo, contribuindo consideravelmente para impulsionar a retomada da economia da região”, contou Paola, destacando ainda este mês acontece em Vassouras, o Vale Itech, uma inovação nos mesmos moldes da Rodada de Negócios.

Mais informações pelo telefone do Sebrae de Volta Redonda: (24) 3347-3481.