Rodrigo ‘Nós do Povo’ visita Brasília em busca de recursos

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2021, 17:37 horas

Volta Redonda – Durante a semana ,o vereador Rodrigo de Ávila, o “Nós do Povo”, cumpriu agenda na Capital Federal em visita institucional, com objetivo de auxiliar o executivo no desempenho do seu trabalho. Rodrigo apresentou projetos que asseguraram recursos oriundos das emendas parlamentares para Volta Redonda.

“A crise econômica pela qual passa o país reduziu os orçamentos públicos de todas as esferas, mas os municípios são os mais afetados”.

Entre as pautas discutidas estão em especial atenção ao abastecimento de água, além de uma bomba booster , que é um equipamento importante para impulsionar água em localidades de difícil acesso, o vereador também buscou recursos para lei municipal de sua autoria que Dispõe sobre o estabelecimento de programa que garanta reservatórios de água individuais (caixas d’água) a famílias de baixa renda e garante melhoria nas condições de abastecimento de água na Cidade.

Na área de infraestrutura, Rodrigo solicitou recursos para pavimentação e recapeamento de ruas da periferia , já definindo com o Deputado Federal Antônio Furtado a pronta liberação para Rua da Jaqueira no Vale Verde e Rua Primavera e atenção especial para a obra de pavimentação da Rua das Figueiras no limite de Volta Redonda com Barra Mansa.

O vereador aproveitou a agenda para visita o Ministério da Cidadania, e viabilizar recursos para adaptação de praças para receber crianças nos seus primeiros anos de vida, na chamada primeira instância.

Em reunião no gabinete do Senador Romario, o vereador oficializou pedidos de emendas com incentivos ao esporte nas comunidades carentes de Volta Redonda.