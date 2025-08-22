Rota Turística Ipiabas-Conservatória promete impulsionar turismo no Vale do Café

Barra do Piraí – A nova Rota Turística Ipiabas-Conservatória está preparada para receber visitantes que poderão aproveitar o que de melhor os distritos das cidades de Barra do Piraí e Valença tem a oferecer.

Quem chega na região pela Rodovia Lúcio Meira, BR-393, depara-se com a placa instalada no trevo entre as duas cidades, que indica os atrativos. O projeto foi desenvolvido pela secretaria de estado de Turismo e Sebrae, com apoio das secretarias de Turismo das prefeituras das duas cidades e do Sicomércio.

“O lançamento dessa rota é uma iniciativa do secretário Gustavo Tutuca e tem o objetivo de oferecer mais um atrativo turístico aqui no Vale do Café para que os visitantes possam aproveitar todos os produtos do turismo rural. Além de conectar os distritos com os diversos festivais realizados aqui” disse Wanderson Farias, assessor especial da SETUR.

Para o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro, dr. Flávio Ferreira, a nova rota vai gerar desenvolvimento para os produtores locais e fomentar a região.

“A secretaria de turismo é uma grande parceira que nós temos. Nessa região do vale do café, principalmente aqui em Ipiabas e Conservatória, nós temos grandes produtores de queijos premiados, inclusive com um queijo premiado na Europa, tem doces muito saborosos e claro o café. Eu já provei tudo isso e hoje vou aproveitar novamente”, comentou dr. Flávio.

A rota, que foi lançada com divulgação a nível nacional, no stand da Santur, no Salão Nacional do Turismo, em São Paulo, na quinta-feira (21), teve um segundo lançamento na data de início do Festival Sabores do Vale do Café, que será realizado em Conservatória entre os dias até dia 24.

“Conservatória é o lugar mais visitado do sul do estado porque tem o case de sucesso que é a seresta. Então, a gente fica muito satisfeito com a implantação da Rota Turística para darmos um passo nessa atividade que traz renda e emprego sendo uma indústria limpa”, afirmou o prefeito de Valença, Saulo Corra.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki frisou que esse é um momento muito importante para o turismo da região porque com as parcerias será possível trabalhar a atividade turística de Ipiabas da maneira correta, aproveitando ainda a integração com Conservatória.

“Foi uma excelente ideia essa iniciativa da SETUR. Ipiabas e Conservatória são dois destinos que se complementam, cada um com suas características. Vamos aproveitar esse fluxo de turistas que vem da capital e de outros estados e fazer que aproveitem ao máximo a nossa região”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.