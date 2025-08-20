quarta-feira, 20 agosto 2025
Fale conosco

Rota turística Ipiabas–Conservatória terá lançamento no Salão do Turismo

Roteiro valoriza Conservatória, a “terra da seresta”, e as belezas de Ipiabas

by Mayra Gomes

Ipiabas/Conservatória – O Vale do Café ganha mais um atrativo para fortalecer o turismo regional. A Rota Turística Ipiabas–Conservatória será lançada oficialmente na 9ª edição do Salão do Turismo, que acontece de 21 a 23 de agosto, no Anhembi, em São Paulo. A apresentação do roteiro será nesta quinta-feira, às 17h, no estande da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), com a presença de representantes do Sebrae Rio, parceiro estratégico na iniciativa.

O Sebrae atuou como facilitador do processo, promovendo oficinas de integração e capacitação entre empresários locais, resultando na formatação do roteiro. A proposta valoriza as identidades de cada destino, Conservatória, conhecida como a “terra da seresta”, e Ipiabas, reconhecida por suas belezas naturais e pela Serra da Beleza, que une os dois locais.

“O trabalho buscou não apenas integrar os atrativos, mas também promover a troca de experiências entre os empreendedores, fortalecendo os negócios locais e ampliando a oferta turística da região”, explica Paola Tenchini, coordenadora do Sebrae Rio no Médio Paraíba.

A iniciativa contou com a parceria das secretarias de Desenvolvimento e Turismo de Barra do Piraí, de Turismo de Vassouras e da Secretaria Estadual de Turismo, reforçando o papel da cooperação institucional para impulsionar o setor.

Além do lançamento no Salão do Turismo, a rota terá inauguração simbólica no dia 22 de agosto, às 17h, no trevo do Posto Chalé (BR-393), em Barra do Piraí. Em seguida, será apresentada ao público durante o Festival Sabores do Vale do Café, em Conservatória.

 

Você também pode gostar

Procurado por tráfico é preso em Volta Redonda...

Samba da Jurema faz edição de arraiá com...

UniFOA promove palestra gratuita com produtora de cinema...

Preço da carne bovina registra aumento nesta quarta-feira

Trigo e soja têm variações nos preços nesta...

Preço do café dispara: arábica sobe quase 3%...

Inscrições abertas para 7,5 mil vagas em cursos...

Câmara aprova urgência de projeto que combate adultização...

Ilha Grande registra castração de 51 cães e...

Itatiaia entrega obras de reforma do pronto-socorro do...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996