Rota turística Ipiabas–Conservatória terá lançamento no Salão do Turismo

Ipiabas/Conservatória – O Vale do Café ganha mais um atrativo para fortalecer o turismo regional. A Rota Turística Ipiabas–Conservatória será lançada oficialmente na 9ª edição do Salão do Turismo, que acontece de 21 a 23 de agosto, no Anhembi, em São Paulo. A apresentação do roteiro será nesta quinta-feira, às 17h, no estande da Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), com a presença de representantes do Sebrae Rio, parceiro estratégico na iniciativa.

O Sebrae atuou como facilitador do processo, promovendo oficinas de integração e capacitação entre empresários locais, resultando na formatação do roteiro. A proposta valoriza as identidades de cada destino, Conservatória, conhecida como a “terra da seresta”, e Ipiabas, reconhecida por suas belezas naturais e pela Serra da Beleza, que une os dois locais.

“O trabalho buscou não apenas integrar os atrativos, mas também promover a troca de experiências entre os empreendedores, fortalecendo os negócios locais e ampliando a oferta turística da região”, explica Paola Tenchini, coordenadora do Sebrae Rio no Médio Paraíba.

A iniciativa contou com a parceria das secretarias de Desenvolvimento e Turismo de Barra do Piraí, de Turismo de Vassouras e da Secretaria Estadual de Turismo, reforçando o papel da cooperação institucional para impulsionar o setor.

Além do lançamento no Salão do Turismo, a rota terá inauguração simbólica no dia 22 de agosto, às 17h, no trevo do Posto Chalé (BR-393), em Barra do Piraí. Em seguida, será apresentada ao público durante o Festival Sabores do Vale do Café, em Conservatória.