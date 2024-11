Rua de Compras acontece domingo (24) no bairro Água Limpa

Volta Redonda – A Rua Rio Negro, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, sediará no domingo (24), entre 9h e 16h, mais uma edição do projeto Rua de Compras, realizado em parceria entre o governo municipal, a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap-VR), o Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Em função da realização do evento, a via ficará fechada para o tráfego de veículos.

Além das diversas opções comerciais, a Rua de Compras contará com food trucks, brinquedos gratuitos, feira de artesanato, exposições de carros antigos, com o Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda, e de motos, com o grupo Falcões de Aço. Também haverá apresentações culturais, como as da Banda e do Coral Municipal, que farão a abertura do evento, entre outras atrações.