Rua de Compras de Natal no Retiro reúne milhares de pessoas, diz prefeitura

Volta Redonda – Milhares de pessoas querendo comprar e se divertir estiveram neste domingo (3), no bairro Retiro, para participar do Projeto Rua de Compras, informa a prefeitura.

A edição especial de Natal foi realizada na Avenida Sávio Gama e durante todo o dia reuniu ações sociais, de saúde, esporte, lazer, cultura e gastronomia. Os lojistas, para atrair os clientes, ofereceram também descontos especiais em diversos produtos de suas lojas.

A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura , Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas).

A abertura da ‘Rua de Compras’ foi marcada pela apresentação da Banda e do Coral Municipal de Volta Redonda, tendo como destaque canções natalinas. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atuou durante todo o dia para garantir a segurança e orientar os motoristas, pois a passagem de veículos na Sávio Gama estava impedida, e o trânsito foi transferido para ruas transversais.

O evento também teve a tradicional Feira de Artesanato; exposição de motos e carros antigos dos Falcões de Aço Moto Clube e do Clube de Antiguidades Automotivas. Havia ainda uma praça de alimentação com foodtrucks e dj tocando o tempo todo; corte de cabelo gratuito com profissionais e alunos dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), brinquedos grátis, como pula-pula e escorregador para a criançada; doação de mudas; e atendimentos em saúde, com aferições de pressão arterial e de HGT, além de educação continuada sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também estava presente para atender aos participantes do evento.

O assessor especial da prefeitura , Rogério Loureiro, representando o governo municipal, destacou que a Rua de Compras é um momento de felicidade para as pessoas e para o comércio.

“A prefeitura e as secretarias municipais envolvidas estão de parabéns pelas atividades e dedicação à Rua de Compras. Todos puderam caminhar à vontade com os filhos e com segurança para fazer suas compras com tranquilidade. Os lojistas se preparam para oferecer bons descontos para o consumidor, e tenho certeza, que as pessoas não saíram daqui sem o presente de Natal para a família e para namorados e namoradas”, avaliou Loureiro, informando que a próxima edição de Natal da Rua de Compras acontece no próximo domingo (3),na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, das 9h às 16 h.