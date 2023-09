Rússia suspende exportações de diesel e preço pode subir no Brasil

País – A decisão de parar a construção de refinarias no país e trocar óleo bruto por produtos refinados pode sair mais caro do que se esperava. Pressionada pela chegada do inverno, pelas necessidades de guerra e pelas sanções comerciais, a Rússia suspendeu temporariamente suas exportações de óleo diesel. E o Brasil, recentemente, estava trocando suas compras desse combustível nos EUA pelas da Rússia, que o oferecia a preços mais baixos.

O cenário mais provável não chega a ser de falta do produto, já que é possível voltar a comprar dos EUA, mas os preços mais altos podem resultar em alta nos postos. E diesel mais caro implica que tudo o que é transportado por via rodoviária fica mais caro também.

Alta generalizada de preços pode se refletir em inflação mais alta, criando dificuldades para os planos do Copom (Conselho de Política Monetária) de reduzir mais ainda a taxa Selic.

E a “cereja do bolo” pode ser ainda mais amarga: o setor de transporte público, já pressionado por custos, e sendo um dos poucos que dependem do Poder Público para fixar seus preços, pode, em alguns casos, colapsar sob o peso da inviabilidade econômico-financeira de sua operação.