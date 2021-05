Sala do Empreendedor em Itatiaia auxilia MEI’s na Declaração Anual de Faturamento

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 08:13 horas

Itatiaia- Os microempreendedores individuais de Itatiaia que ainda não fizeram a Declaração Anual do Simples Nacional, ou seja, de faturamento do MEI, estão sendo auxiliados pelos servidores da Sala do Empreendedor, ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, pois a declaração deverá ser enviada, pela Internet, até o dia 31 de maio.

Uma vez por ano os microempreendedores individuais (MEI) têm que declarar seus rendimentos. Caso não faça a declaração à Receita Federal dentro do prazo estarão sujeitos à multa, além do CNPJ se tornar inapto.

– É fundamental que todos fiquem atentos para não perderem os prazos e também que não deixem para fazer na última hora. A declaração Anual do MEI é importante porque mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais. Nossa equipe está aqui para auxiliar todos os microempreendedores que procurarem – reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Isoldi.

Para ser atendido, o Microempreendedor preciso estar de máscara. A Sala do Empreendedor fica localizada na Praça, Mariana Rocha Leão, nº 20, Centro. O funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. O telefone de conta é (24) 3352 6777, ramal: 317.