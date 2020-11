Saneamento básico é tema de seminário promovido pela Firjan

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 08:00 horas

Rio – A Firjan realiza na próxima segunda-feira, dia 23, a partir das 9h45, o seminário “Visão do Saneamento – Brasil e Rio de Janeiro”. O evento será transmitido através do YouTube (https://youtu.be/Ldu-im3E6aQ) e contará com a participação do presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira; do ministro da Economia, Paulo Guedes; do presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Gustavo Montezano; e do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

O objetivo é promover o debate sobre o quadro atual do saneamento básico no Brasil e identificar caminhos para a realização de investimentos. Apesar de ser condição primordial para o desenvolvimento socioeconômico, o país tem relevantes déficits de cobertura. No Rio de Janeiro, por exemplo, mais de um milhão de pessoas não possuem acesso a abastecimento de água, mais de cinco milhões não possuem coleta de esgoto e mais de 60% do esgoto não é tratado, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

O seminário será dividido em dois painéis. O primeiro abordará o cenário nacional e contará com a participação de Renan Calheiros Filho, governador do Estado de Alagoas; do deputado federal Hugo Leal; de Martha Seillier, secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); e do economista Cláudio Frischtak.

O segundo será focado em questões relacionadas ao Rio de Janeiro. Participarão desse debate Fábio Abrahão, diretor de Infraestrutura, Concessões e PPPs do BNDES; Pedro Maranhão, secretário nacional de Saneamento; José Eduardo Gussem, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Renan Ferreirinha, deputado estadual; e o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio.

Serviço

Evento: Seminário Visão do Saneamento – Brasil e Rio de Janeiro

Data: 23 de novembro de 2020

Horário: 9h45 às 12h30

Transmissão: https://youtu.be/Ldu-im3E6aQ