Santa Casa apresenta novo Centro de Diagnóstico por Imagem

Barra Mansa- As atuais diretrizes do planejamento estratégico, com foco no atendimento de excelência, apresentam resultados importantes como a verticalização do Centro de Diagnóstico por Imagem que agora é próprio da Santa Casa. Ao longo desta semana, que antecede o Natal, a novidade foi apresentada às equipes internas. E as visitas continuarão ao longo do ano.

A unidade possui estrutura moderna e confortável, onde os clientes contam com ambientes exclusivos e equipamentos com tecnologia de ponta, como é o caso do novo tomógrafo, o 4° equipamento instalado no Brasil e o primeiro instalado no Estado do Rio.

De acordo com a médica coordenadora do serviço, Dra. Larissa Gonzaga Pereira, “com 64 canais, o novo equipamento é o mais preciso e eficiente. Traz novos softwares e tecnologias inéditas, e é o único equipamento do município capaz de realizar exames cardíacos. O Revolution Máxima proporciona diagnósticos mais precisos e facilita todos os processos, garantindo atender aos mais variados tipos de pacientes. Oferece entre outras qualidades melhor resolução de imagem em comparação a qualquer outro equipamento, e possibilita realizar aquisições com extrema rapidez, redução da dose de radiação aplicada e mais conforto para o paciente. A Santa Casa de Barra Mansa apresenta um novo setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e este é apenas o primeiro passo”.

Em paralelo, a direção da instituição reforça o compromisso em ter no quadro de colaboradores profissionais altamente qualificados. Os investimentos em tecnologia e humanização vêm ganhando destaque no atendimento.

– A Santa Casa foi protagonista da chegada dos primeiros aparelhos de raios-x da nossa cidade. E novamente a história se repete, com a chegada do primeiro tomógrafo com 64 canais de Barra Mansa. Buscamos sempre novas formas de gerir a nossa instituição, com profissionais de extrema qualidade e competência, para manter o foco em proporcionar as melhores soluções em saúde aos nossos clientes – disse o provedor, Getulio José Pereira.

De acordo com o Diretor Executivo Fernando Moreira, “esse é mais um resultado do trabalho de uma gestão organizada e da união entre os setores. Por meio de um Planejamento estratégico, implantamos um modelo de gestão moderna, com foco nas melhores práticas para o desenvolvimento da instituição. Investimos constantemente em infraestrutura, na capacitação dos nossos profissionais através da educação continuada e adquirimos equipamentos com tecnologia de ponta. Todas as nossas decisões são tomadas com o olhar atento ao cliente, pois sabemos o quanto a Santa Casa representa para cada um deles. Cuidamos de muitas vidas, por isso, trabalhamos com respeito para fortalecer ainda mais a confiança dos pacientes”.

Experiência única de cuidado

A ambientação também é destaque na unidade. O espaço para a realização de exames é totalmente humanizado, voltado para o conforto e bem-estar do usuário. E com o olhar para o futuro, as novas instalações ainda oferecem uma experiência sensorial e inovadora, com uma sala temática. O espaço conta com TV ‘s que mostram animações tecnológicas e reproduz as imagens em alta qualidade geradas durante a realização dos exames. O projeto foi pensado para apresentar o novo serviço e os diferenciais do tomógrafo de 64 canais de forma lúdica e interativa, um ambiente diferenciado e exclusivo para receber os visitantes. Esses são os “novos tempos” da Santa Casa de Barra Mansa.