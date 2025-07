Satisfação da indústria com finanças cai no 2º trimestre, diz CNI

País – O índice de satisfação dos empresários com a situação financeira das empresas caiu no segundo trimestre de 2025, passando de 48,8 para 48,4 pontos, segundo a Sondagem Industrial divulgada nesta sexta-feira (18) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O recuo de 0,4 ponto sinaliza maior insatisfação dos industriais, já que o indicador se afasta ainda mais da linha dos 50 pontos, que separa satisfação de insatisfação.

No mesmo período, o índice de satisfação com o lucro operacional também apresentou queda, passando de 43,8 para 42,8 pontos — retração de 1 ponto percentual. Já o índice de facilidade de acesso ao crédito caiu 0,5 ponto, chegando a 39,9 pontos, o que indica mais dificuldades para obtenção de financiamento.

Segundo Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, o cenário reflete os efeitos da desaceleração econômica combinada aos juros elevados.

“Essa combinação prejudica o faturamento e aumenta alguns custos para a indústria, o que faz com que os empresários sintam um aperto financeiro cada vez maior”, avaliou.

A pesquisa também levantou os principais motivos de insatisfação apontados pelos empresários. A alta carga tributária lidera a lista com 36,7%, seguida pelas taxas de juros elevadas (29,5%) e pela demanda interna insuficiente (28,3%).

Azevedo acrescenta que esse contexto afeta diretamente os investimentos das empresas:

“Outras pesquisas da CNI já mostram que os recursos próprios são a maior fonte de investimentos das empresas brasileiras e, com esse aperto das condições financeiras, os investimentos acabam sendo comprometidos. No limite, com o agravamento dessa dificuldade financeira, isso pode chegar a comprometer o capital de giro e ocasionar o fechamento da própria empresa em situações mais extremas”, afirmou.

Expectativas em queda

A sondagem também revelou uma queda generalizada nos índices de expectativa da indústria em julho. O índice de exportações recuou 0,8 ponto; os índices de demanda e de compras de insumos e matérias-primas caíram 0,2 ponto; e o índice de número de empregados teve queda de 0,1 ponto.

Apesar das retrações, os indicadores ainda permanecem acima dos 50 pontos, o que demonstra que os empresários mantêm expectativas positivas para os próximos seis meses, especialmente em relação ao crescimento nas exportações, na demanda interna, nas compras de insumos e no nível de emprego.

Juros elevados pressionam indústria

Para o economista-chefe da consultoria Análise Econômica, André Galhardo, a principal razão para a perda de confiança da indústria brasileira é a taxa de juros:

“O Brasil tem uma das mais altas taxas reais de juros do mundo, isso acaba impactando a capacidade da indústria e também alguns segmentos do comércio varejista. Não por acaso, o aumento da taxa de juros foi uma das principais explicações para o número expressivo de pedidos de recuperação judicial em 2023 e em 2024”, afirmou.

Galhardo, no entanto, ressalta que, apesar da queda na confiança, o setor industrial mostra certa resistência diante das incertezas econômicas:

“A utilização da capacidade instalada mostrou o nível mais alto desde o começo de 2011. A pesquisa da FGV também mostra uma perda de confiança do empresário industrial. Mas, por outro lado, com mais uso do maquinário, com mais pessoas empregadas. Então, o nível de confiança está caindo, mas ainda não sabemos a extensão. Diante dessas incertezas, a indústria emite sinais ambíguos, uma queda no nível de confiança, mas uma resiliência relativa, empurrada principalmente pelo bom desempenho do mercado de trabalho”, explica.

A edição da Sondagem Industrial consultou 1.486 empresas, sendo 607 de pequeno porte, 529 de médio porte e 350 de grande porte, entre os dias 1º e 10 de julho de 2025. Com informações do Brasil 61.