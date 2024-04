Sebrae apresenta tendências para o setor varejista, em Volta Redonda

Volta redonda-

O Senac RJ e o Sebrae Rio promovem na quinta-feira (11), em Volta Redonda, o Seminário Pós-NRF 2024 com o tema Lições da NRF para fazer sua empresa crescer.

O evento vai abordar informações sobre as práticas e tendências do mercado varejista discutidas no maior evento mundial do varejo, a National Retail Federation – NRF 24, realizada em Nova York, nos Estados Unidos.

O Seminário Pós-NRF é gratuito e será realizado na Agência do Sebrae (Av. Paulo de Frontin, 463, Aterrado, Volta Redonda).

O evento é voltado para micro, pequenas e médias empresas, que têm como principal desafio se manter sustentável, seja qual for a conjuntura e a especificidade do seu negócio. As inscrições devem ser realizadas pelo link https://relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=8831.

Serviço:

Seminário Pós-NRF 2024 | Lições da NRF para fazer a sua empresa crescer!

Data: 11 de abril (quinta-feira)

Horário: 9h às 12h

Local: Agência do Sebrae (Av. Paulo de Frontin, 463, Aterrado, Volta Redonda)

Inscrições: https://relacionamento.rj.senac.br/forms/index.asp?id=8831

Programação:

9h30 – Welcome Coffee

10h – Palestra “Lições da NRF para fazer sua empresa crescer”, com o especialista Marcos Fabio

11h – Perguntas e respostas com as equipes técnicas Senac RJ e Sebrae Rio