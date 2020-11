Sebrae e Fecomércio realizam evento sobre novas formas de prospecção de vendas

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 20:50 horas

Rio – Começa nesta terça-feira (10) e vai até quinta-feira (12) o evento que apresentará aos pequenos negócios novas formas de prospecção de vendas para aproveitar as datas comemorativas. O Blue Friday terá palestras de André Santos, executivo do Mercado Livre; Luiz Antonio Secco, sócio-fundador da Azov, e Mayra Gianoni, gerente de Branding, Marketing de Conteúdo e Comunicação da B2W Marketplace. As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas pela internet (https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/). A iniciativa é do Sebrae Rio e do Sistema Fecomércio RJ.

André Santos é autor do livro SuperVendedores do Mercado Livre. Professor e palestrante, já capacitou mais de 100 mil empreendedores por todo Brasil e defende que o comércio eletrônico deve ser democrático, assim como os meios de pagamento.

Luiz Secco tem mais de 250 marcas no currículo, assessora empresas varejistas no planejamento e gestão de suas operações. Sócio-fundador da Azov, começou no varejo no final dos anos 70, chegando a CEO e membro do comitê executivo de uma das principais lojas de departamento dos anos 80, a Mesbla. Como empresário foi sócio da Company, Cantão/Redley, Body Glove, Tablestore e Nova Era.

Mayra Gianoni é responsável pela aquisição de novos lojistas, desenvolvimento e capacitação dos vendedores da plataforma B2W Marketplace. É formada em Relações Públicas pela Unesp e pós-graduada em Gestão de Marketing e Comunicação pela USP.

Serviço

10 de novembro, às 19h – Blue Friday no B2W Marketplace: dicas para os pequenos negócios aumentarem suas vendas – Mayra Gianoni

11 de novembro, às 19h – Dicas do Mercado Livre de como os pequenos negócios podem alavancar suas vendas online – André Santos

12 de novembro, às 19h – Como melhorar as vendas e resultados neste final de 2020 – Luiz Secco