Sebrae prepara ação de apoio ao comércio no Dia dos Avós

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 18:31 horas

Rio – Para preparar o setor de varejo para atender a geração de consumidores copm mais de 60 anos, o Sebrae Rio e o Sistema Fecomércio RJ irão realizar uma ação de apoio ao comércio para celebrar o Dia dos Avós (26 de julho).

A primeira data a ser trabalhada pela iniciativa conjunta é o Dia dos Avós e visa alavancar as vendas e fortalecer os empresários do comércio, sensibilizando os consumidores sobre a importância dos pequenos negócios que estão à sua volta.

A campanha começará na segunda (6) com uma programação de talks do Sebrae Rio e, na semana seguinte, de 15 a 24 de julho, pelos canais digitais do Sesc e Senac RJ.

O Sebrae Rio realizará eventos online sobre marketing digital, comportamento do consumidor, além de dicas e soluções para implementar nos segmentos de alimentos, beleza, moda e design/artesanato. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet, em https://bit.ly/2VDqY4j

Os canais digitais do Sesc e Senac RJ compartilharão conteúdo especial para o Dia dos Avós, com abordagem lúdica voltada para interação e aprendizagem. Entre as ações que serão desenvolvidas pelo Sesc RJ de 15 a 24 de julho, destaque para a live sobre o tema Ageísmo, com o intuito de combater o preconceito contra os idosos e desmistificar a visão negativa sobre o envelhecimento. Já o Senac RJ apresentará ao longo do mês conteúdo prático abordando temas como autocuidado, artes e tecnologia. As ações digitais para o Dia dos Avós serão disponibilizadas nos perfis do Sesc e Senac RJ no Facebook, Instagram e YouTube.

“Comprar do comerciante do seu bairro é um grande negócio. Acredito que é possível se adaptar às mudanças e aos novos hábitos de consumo impostos pela pandemia com planejamento e capacitação, além de gerar no consumidor o desejo de comprar dos pequenos negócios”, destaca Antonio Melo Alvarenga Neto, diretor-superintendente do Sebrae Rio.

“Tenho certeza de que a união da Fecomércio, IFec, Sebrae, Sesc e Senac em iniciativas conjuntas possibilitará às micro e pequenas empresas que atuam no comércio fluminense o apoio que anseiam neste processo de reabilitação econômica que enfrentaremos. É fortalecendo a conexão do comércio com seus clientes e a importância dos pequenos negócios que criaremos oportunidades de vendas”, enfatiza Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ e do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio.

Empreendedorismo na 3ª idade – Segundo dados sobre empreendedores na 3ª idade (Pnad-C – 4º trimestre de 2019), os donos de negócios com 55 anos ou mais representam cerca de 25,5% dos empreendedores do Estado do Rio de Janeiro e 23,3% do Brasil. Já a ONU projeta que o número global de pessoas idosas – com 60 ou mais anos de idade – aumentará de 962 milhões (2017) para 1,4 bilhão em 2030. Em 2100, o número de pessoas idosas pode alcançar 3,1 bilhões.

Programação Sebrae Rio

Segunda (6/07)

SEGMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR

10h – Talk: Como o marketing pode ajudar os negócios de alimentação a promoverem a “comida de Vó”?, com a consultora Erica Bianco.

15h – Talk: Como adoçar o Dia dos Avós e ainda gerar bons resultados para o seu negócio?, com Louise Nogueira, analista do Sebrae Rio, e as empresárias Laura Castro (Cake & Co – RJ) e Simone Amorim (Doces Húngaros – Petrópolis).

Terça (7/07)

SEGMENTO DE MODA

10h – Talk: Dia dos Avós: Entenda o comportamento do consumidor e promova soluções criativas no seu negócio de moda, com Verônica Couto, coordenadora Nacional de Varejo de Moda do Sebrae.

15h – Talk: Conexões Phygital: repensando seu negócio no ambiente físico e digital, com Anny Santos, coordenadora Nacional da cadeia de valor da Moda do Sebrae.

Quarta (08/07):

ECONOMIA PRATEADA

10h – Talk: economia prateada: oportunidades e desafios de empreender após os 60, com Carla Panisset, coordenadora da Comunidade Sebrae, e Henrique Noya, diretor do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon.

SEGMENTO DE BELEZA

15h – Talk: A Beleza na melhor idade: planeje seu negócio para o Dia dos Avós, com Ana Carolina Damasio e Gláucia Muniz, analistas do Sebrae Rio

Quinta (09/07):

MÍDIAS DIGITAIS E MERCADO

10h – Talk: Aumente suas vendas no Dia dos Avós através da estratégia Google Ads, com o especialista Gustavo Coelho

16h – Talk: Produza conteúdos criativos e aumente suas vendas por meio digital, com Priscilla Azevedo e Igor Helal

Sexta (10/07):

TEMA ARTESANATO

10h – Talk: Lembranças e encantamento para potencializar as vendas dos produtos artesanais nos atuais tempos remotos, com Maristela Pessoa, doutora em design (PPDESDI – UERJ), Mestre em Artes (PPGartes-UERJ) e Licenciatura em Artes (AVM-UCAM) e Design (ESDI UERJ).

TEMA DESIGN

17h – Talk: Use o design de experiências para bombar suas vendas, com Veronica Marques, mestre em Economia Criativa, Designer de experiências e conteúdos e professora da ESPM