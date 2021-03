Matéria publicada em 30 de março de 2021, 09:12 horas

Pequenos negócios devem aproveitar o Dia das Mães para aumentar suas vendas

Rio- Com as novas medidas restritivas, os pequenos negócios precisam se adaptar rapidamente para os novos desafios. Pensando em propostas de baixo custo e rápida aplicabilidade nas empresas, entre os dias 5 e 8 de abril, o Sebrae Rio e o Sistema Fecomércio RJ programaram oito ações digitais e gratuitas para estimular o consumo, aumentar o número de clientes e alavancar as vendas no Dia das Mães. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas aqui.

“O Dia das Mães é muito importante para o comércio. A nossa missão é que o empresariado tenha consciência de planejar bem suas vendas para esse tipo de data. Com o avanço da pandemia, a situação é muito parecida com a que enfrentamos no ano passado, onde elaboramos eventos digitais temáticos como agora e ajudamos mais de três mil empreendedores. Todo o conteúdo foi elaborado para que essa implantação seja de fácil acesso e com custo muito baixo”, explica Ana Lucia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio.

“Com essa capacitação virtual, que conta também com a expertise do Sesc e Senac RJ, queremos munir os empresários de informações práticas e ajudá-los a recuperar o fôlego através do aumento das vendas no Dia das Mães. A iniciativa é fruto do nosso movimento constante de estar sempre atentos às demandas do setor de comércio de bens e serviços, tão impactado pela pandemia”, explica Antonio Florencio Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ e presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Rio.

No último bimestre do ano passado, as empresas tiveram três datas que ajudaram no aumento de receitas. Em pesquisa realizada pelo Sebrae, o Natal foi apontado por 21% dos empreendedores como a mais lucrativa, seguido por Réveillon (4%) e Black Friday (2%). Em relação ao período do Carnaval, 79% dos pequenos negócios relataram que as vendas foram piores do que as do ano anterior, 13% venderam o mesmo percentual e 8% aumentaram as vendas.

No comparativo de vendas entre os dois últimos anos, 75% dos empreendedores do Estado do Rio de Janeiro relataram que as vendas foram piores que em 2019, 15% venderam mais do que no ano anterior e 10% conseguiram manter seus rendimentos no mesmo patamar.

Programação Sebrae Rio

Dia 5/4

17h30 – Como planejar e realizar campanhas de baixo custo

18h30 – Como agendar posts nas redes sociais

Dia 6/4

17h30 – Dicas para deixar meus canais digitais mais atraentes

18h30 – Quando e como usar link patrocinado

Dia 7/4

17h30 – Qual o melhor dia e horário para anunciar nas redes sociais

18h30 – Dicas de design para melhorar a experiência do cliente.

Dia 8/4

17h30 – Turbine suas mídias digitais com fotos incríveis

18h30 – Como usar cupons, mimos e amostras grátis