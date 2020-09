Sebrae Rio lança podcast “Escuta, essa, empreendedor”

O Sebrae Rio lança nesta quarta-feira (30) o podcast “Escuta essa, empreendedor”. O programa já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio (Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts) e semanalmente trará um assunto relevante para quem empreende, quem quer empreender ou expandir o seu negócio.

No estado do Rio de Janeiro, 80% dos municípios já estão em processo de reabertura. Por isso a primeira temporada tem o foco na retomada da economia. Em cada programa, os empreendedores entenderão como aplicar os protocolos de saúde dentro do seu estabelecimento, criar oportunidades de atrair novos clientes e aumentar o lucro nesse período serão os principais assuntos debatidos.

“A pandemia trouxe uma realidade diferente para as empresas. No nosso último levantamento, 64% dos pequenos negócios precisaram adaptar seu modelo de operação. Alguns setores foram muito prejudicados na crise. Nesse cenário, os empresários estão cheios de dúvidas sobre a retomada. Nosso objetivo é orientar o empreendedor a tomar a melhor decisão. O formato de podcast permite levar essa informação com mais rapidez e facilidade”, explica Débora Finamore,gerente de Comunicação e Relacionamento Digital.

“Os empreendedores procuraram cursos e palestras online para aumentar seu conhecimento, com o objetivo de aprimorar, inovar e implementar novas ideias para as suas empresas. Teremos oito episódios nesta primeira temporada. Os dois primeiros vão abordar o Sebrae como instituição e os seis últimos tratarão de temas relacionados ao empreendedorismo com análises e informações dos nossos especialistas. A nossa preocupação foi fazer com que os episódios fossem bem práticos, trazendo bastante conteúdo relevante. Ficamos contentes com o resultado conquistado e já estamos produzindo uma segunda temporada”, complementa Amanda Alexandre, gerente de Educação do Sebrae Rio.

Ao longo dos meses, o Sebrae mapeou as principais dores dos pequenos negócios. Cada programa foi pensado em apresentar soluções para as atividades mais prejudicadas pela crise do novo coronavírus como turismo, educação, academia, alimentação fora do lar, beleza e moda.