Sebrae Rio participa do Hacking Rio 2020

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 10:13 horas

Cerca de 17% dos participantes da edição passada abriram uma startup

Rio- Pelo terceiro ano consecutivo, o Sebrae Rio participa do Hacking Rio, a maratona tecnológica é considerada o maior encontro de desenvolvimento da américa Latina, e este ano está apoiando dois Cluster’s: de Turismo e de Varejo.

Divididos em 15 temáticas, as equipes se enfrentam com o objetivo de encontrar soluções para os principais desafios de mercado. Na edição 2020, o evento com duração de 48 horas seguidas, terá início hoje (9) e vai até domingo (11), será totalmente online e reunirá cerca de 5 mil participantes.

A maratona vem ganhando relevância no desenvolvimento de novas empresas. O Sebrae Rio constatou que 17% dos participantes criaram uma startup após participação na edição passada. Em uma próxima etapa do projeto, 53% disseram que o objetivo era investir na ideia, 24% procuraram outras empresas para validação do projeto e 11% participaram de um programa de aceleração.

“O Hacking Rio é um evento importante para o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios porque promove a competitividade, estimula o empreendedorismo e o mais importante busca inovações para o mercado. Todos os desafios que serão apresentados envolvem temáticas enfrentadas por micro e pequenas empresas. É a oportunidade de pensar e trocar soluções sobre os principais gargalos dos setores”, afirma a analista do Sebrae Rio, Marília Sant’Anna.

Além do apoio aos dois clusters, o Sebrae Rio disponibilizará mentores especialistas para apoiar as equipes e participará do júri na banca final de cada temática para selecionar a equipe vencedora. O time vencedor de cada cluster ganhará R$ 5 mil reais.Na edição 2019, 48% responderam que o melhor momento para receber mentoria do Sebrae seria após a participação da maratona. Para participar, basta acessar oHacking Rio.