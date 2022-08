Sebrae Rio promove evento para os pequenos negócios entrarem no mercado internacional

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 19:05 horas

Global Experience vai promover atividades e trocas de conhecimento para quem quer exportar

Rio- O mercado internacional é visto com desconfiança para o dono de um pequeno negócio. Para consolidar e fomentar a inserção das micro e pequenas empresas no mercado internacional, o Sebrae Rio promove o Global Experience, entre os dias 23 e 25 de agosto. Durante os três dias, os empreendedores terão a oportunidade de conhecer ações de soft landing e tendências de mercados consumidores do exterior em primeira mão com representantes de instituições e compradores internacionais. O evento será totalmente gratuito e on-line. Os interessados podem fazer a inscrição pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/sebrae-global-experience

“Mais de 3,1 mil empreendedores participaram da última edição do Global Experience, além de 134 compradores internacionais de 34 países. Existe uma grande oportunidade de conquista de novos mercados pelos produtos e serviços brasileiros. O empreendedor precisa olhar todas as oportunidades para sua empresa crescer, melhorar sua competitividade, e alcançar novos clientes nos mercados doméstico e internacional. Para investir nesta estratégia, o empreendedor precisa de informação, planejamento e ação”, reforça Miriam Ferraz, coordenadora de Negócios Internacionais do Sebrae Rio.

Nesta edição, vários temas de interesse de quem quer exportar serão debatidos. No primeiro dia, as palestras começam às 9h30 e terminam por volta das 18h. Os assuntos serão: “Competividade brasileira frente às novas tendências globais de produção”; “Soluções inteligentes no comércio internacional”; “Metaverso: oportunidades e desafio”; “Conexões e negócios digitais: escale suas vendas no mundo”; “Momento Sebrae-Apex”; “Promoção comercial: acelerando sua presença internacional”; e “Cases de Jornadas de Internacionalização”.

No segundo dia de evento, as palestras terão início às 9h30 e vão encerrar às 18h. Os temas serão: “Direções sustentáveis para modelos de negócios globais”; “Cooperação e parcerias estratégicas na internacionalização”; “Rio-Hub de Inovação e Internacionalização”; “Agro 5.0 para internacionalização”; “Descarbonização: estratégias para a transição energética”; e “Cases – Jornadas de Internacionalização”.

Para encerrar o evento, a programação começa às 9h e finaliza por volta das 13h. Dois conteúdos serão: “Apresentação de programas de soft landing” e “Alimentos, Moda, Saúde e Cosméticos made in Brazil: O que os compradores demandam”?

Programas internacionais do Sebrae

O Sebrae Rio conta com dois programas de internacionalização – ProGlobal e Prointer Bio –, que auxiliam as micro e pequenas empresas a entrarem no mercado internacional, além de apoiar o aumento de volume e a inserção em novos mercados daquelas que já exportam. Em 2021, o Sebrae Rio atendeu mais de 1,3 mil empresas em seus programas de internacionalização (Prointer e Proglobal) e em atividades de: capacitações, consultorias individuais, eventos de networking e palestras setoriais.

Serviço:

Sebrae Global Experience

Evento on-line e gratuito

Data: 23 a 25 de agosto

Horário: A partir das 9h

Inscrições: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/sebrae-global-experience