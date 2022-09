Sebrae Rio realiza em Três Rios o Fórum de Fornecedores no Centro-Sul

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 18:12 horas

Três Rios- Nesta quinta-feira, dia 15, às 17h, o Sebrae Rio e o Lider Centro-Sul vão lançar no município de Três rios o Fórum de Fornecedores da região. Nesse modelo, os pequenos negócios serão transformados em protagonistas e inseridos na cadeira de valor das grandes empresas. A proposta do fórum é ser um ambiente catalisador de oportunidades para os pequenos negócios e uma fonte de oferta de produtos e serviços qualificados. O evento contará com a presença dos secretários municipais de desenvolvimento da região e diretores das grandes empresas. O empreendedor que tenha interesse precisa fazer a inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYo24sNAVd1S8abeLBaHDtkgQvdnIj_dh6BIbutldnccnJw/viewform

“As micro e pequenas empresas precisam estar cada vez mais qualificadas. Esse movimento é muito importante para promover um ambiente de negócios saudável. É um projeto que vai fazer a ponte entre fornecedores locais e com a área de compras de grandes empresas” explica Jorge Pinho, coordenador do Sebrae Rio na Região Centro-Sul.

A programação do fórum conta com ferramentas de diagnóstico do setor de compras de grandes empresas, desenvolvimento de fornecedores utilizando a metodologia do Encadeamento Produtivo, rodada e sessão de negócios e encontros mensais para debater os principais gargalos de fornecimento na região.

Serviço:

Lançamento Fórum de Fornecedores

Endereço: Samba Hotel – Rua da Bandeira, 22 Centro – Três Rios

Horário: 17h

Link para inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkYo24sNAVd1S8abeLBaHDtkgQvdnIj_dh6BIbutldnccnJw/viewform